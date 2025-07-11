Войти
Военное обозрение

Эксперт: Украина восстановила 60 процентов энергетических мощностей, а потому без новых ударов отключать свет не должны

341
0
0

Источник изображения: topwar.ru

За год после масштабных российских атак на энергосистему Украина смогла восстановить 60% своих энергетических мощностей. Об этом заявляет украинский эксперт Владимир Омельченко.

С его слов, если новых ударов не последует, веерных отключений электричества летом и зимой удастся избежать.

Он подчеркнул, что значительную роль в стабилизации ситуации сыграло строительство 900 МВт новых децентрализованных мощностей, в основном в коммерческом секторе. Это позволило снизить зависимость от крупных электростанций, которые остаются потенциальной целью для новых ударов ракет и дронов.

В то же время, ещё одним показателем восстановления энергосистемы, по мнению Омельченко, стал июньский профицит экспорта украинской электроэнергии над импортом.

Между тем, несмотря на позитивную динамику, «Укрэнерго» продолжает призывать граждан рационально расходовать электричество, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Стоит отметить, что вышеупомянутые данные свидетельствуют о том, что Киев при поддержке своих западных партнёров способен довольно оперативно восстанавливать энергетические объекты после ударов наших военных. При этом, как ранее неоднократно заявляли представители режима Зеленского, новая инфраструктура возводится с учётом сопутствующих рисков, нередко – под землёй.

Следовательно, уже в обозримом будущем удары по украинской энергетике могут стать неэффективными, и нашему военно-политическому руководству потребуется корректировать стратегию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 04:31
  • 9599
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.07 02:40
  • 6
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 10.07 22:22
  • 10
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 10.07 17:49
  • 36
МС-21 готовится к первому полету
  • 10.07 17:48
  • 103
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 10.07 17:42
  • 57
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 10.07 17:15
  • 0
Миграционный конфликт: предвестник провокации
  • 10.07 15:26
  • 1
БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников
  • 10.07 14:53
  • 1
«Первый в мире маловысотный беспилотник»: Турция показала испытания дрона-камикадзе Talay для ударов по морским и береговым целям
  • 09.07 16:12
  • 0
Россия против Украины: дипломатия исчерпана
  • 09.07 16:01
  • 0
«Железный защитник» или прощальный марш
  • 09.07 09:51
  • 2
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 09:49
  • 2
Зеленоградский завод вложил 118 млрд в 130-нм производство чипов
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?