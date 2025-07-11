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За год после масштабных российских атак на энергосистему Украина смогла восстановить 60% своих энергетических мощностей. Об этом заявляет украинский эксперт Владимир Омельченко.

С его слов, если новых ударов не последует, веерных отключений электричества летом и зимой удастся избежать.

Он подчеркнул, что значительную роль в стабилизации ситуации сыграло строительство 900 МВт новых децентрализованных мощностей, в основном в коммерческом секторе. Это позволило снизить зависимость от крупных электростанций, которые остаются потенциальной целью для новых ударов ракет и дронов.

В то же время, ещё одним показателем восстановления энергосистемы, по мнению Омельченко, стал июньский профицит экспорта украинской электроэнергии над импортом.

Между тем, несмотря на позитивную динамику, «Укрэнерго» продолжает призывать граждан рационально расходовать электричество, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки.

Стоит отметить, что вышеупомянутые данные свидетельствуют о том, что Киев при поддержке своих западных партнёров способен довольно оперативно восстанавливать энергетические объекты после ударов наших военных. При этом, как ранее неоднократно заявляли представители режима Зеленского, новая инфраструктура возводится с учётом сопутствующих рисков, нередко – под землёй.

Следовательно, уже в обозримом будущем удары по украинской энергетике могут стать неэффективными, и нашему военно-политическому руководству потребуется корректировать стратегию.