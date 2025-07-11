КМП Испании получит 34 новые амфибийные боевые машины

ЦАМТО, 10 июля. Корпус морской пехоты ВМС Испании получит 34 новые амфибийные боевые машины VACIM (Vehiculos Anfibios de Combate de Infanteria de Marina), которые заменят устаревшие транспортные средства данного типа.

Как напоминает Infodefensa.com, испанские ВМС в течение многих лет планируют замену устаревших машин типа AAV (Assault Amphibious Vehicle), состоящих на вооружении КМП более полувека. Машины в настоящее время устарели, что серьезно ограничивает возможности ВМС по проведению десантных операций.

В итоге данный проект в качестве одной из специальных программ модернизации был включен в "Промышленно-технологический план по безопасности и обороне", утвержденный правительством в апреле с целью достижения плана по выделению 2% ВВП на оборонные расходы.

Программа получила название "Комплексная система эффективного амфибийного проецирования" (Sistema Integral de Proyeccion Anfibia Eficiente). Хотя изначально план предусматривал выделение на этот год всего 50 млн. евро, его стоимость будет выше. Министерство промышленности в проекте Королевского указа о предварительном финансировании одобрило выделение на эту программу в общей сложности 150 млн. евро.

Основной целью программы является приобретение 34 боевых машин типа VACIM с колесной формулой 8x8 в четырех различных конфигурациях, а также их материально-техническое обеспечение в течение трех десятилетий.

В настоящее время на вооружении КМП имеется 19 гусеничных плавающих машин AAV-7 (16 БТР, две КШМ и одна БРЭМ), а также 39 колесных "Пиранья-3С", срок службы которых подходит к концу в 2028 году.

В общей сложности проект включает приобретение 28 новых БТР, двух КШМ, двух БРЭМ и двух санитарных машин, способных "нормально" функционировать при волнении моря в 3 балла и в режиме "выживания" при волнении моря в 4 балла. Новые машины планируется произвести с использованием мощностей национального ОПК.

Что касается выбранной платформы, то ВМС Испании отдают предпочтение амфибийной боевой машине ACV (Amphibious Combat Vehicle) с колесной формулой 8x8, разработанной BAE Systems и Iveco Defense Vehicle (IDV) для Корпуса морской пехоты США, а также выбранной ВМС Италии.

В июне 2018 года по итогам тендера командование КМП США заключило с BAE Systems контракт стоимостью 198 млн. долл. на поставку первых 30 новых амфибийных боевых машин ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle Phase 1, Increment 1) в версии бронетранспортера (ACV-P) в рамках этапа мелкосерийного производства. Соглашение содержало опционы на поставку дополнительных машин.

Церемония передачи КМП США первой партии новых ББМ ACV состоялась в ноябре 2020 года. 13 ноября 2020 года Корпус морской пехоты объявил о начальной готовности ACV к боевому применению. В начале 2021 года командование КМП США приняло решение о начале серийного производства амфибийных ББМ ACV-P и в настоящее время машина находится на вооружении подразделений КМП США. Совокупная стоимость размещенных на текущий момент заказов составляет 3,838 млрд. долл.

Кроме того, BAE Systems заключила контракт на другие варианты ББМ ACV: машины управления ACV-C, машины технического обслуживания/БРЭМ ACV-R и бронемашины с 30-мм пушкой ACV-30.

В январе 2024 года КМП США для испытаний были переданы серийные испытательные образцы машины управления ACV-C, а также бронемашины с 30-мм пушкой (ACV-30).

Вариант ACV-30 оснащен разработанным компанией Kongsberg Defense & Aerospace ДУМВ RT-20 с 30-мм автоматической пушкой. Модуль закупается и интегрируется отдельно.