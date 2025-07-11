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Военное обозрение

Reuters назвало содержимое военных грузов, отправка которых из США на Украину возобновилась

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Источник изображения: topwar.ru

Кратковременная пауза в поставках американских вооружений киевскому режиму закончилась. Они снова отправляются украинской армии.

Агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников, назвало содержимое военных грузов, отправка которых из США на Украину возобновилась.

Журналисты сообщают, что возобновление поставок носит частичный характер. На данный момент украинским военным поступили артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров и управляемые ракеты GMLRS. Объем этих поставок неизвестен.

Источник изображения: topwar.ru

СМИ отмечает, что пока неясно, вводились ли какие-то ограничения на поставляемую номенклатуру. У журналистов нет информации о том, ограничатся ли Соединенные Штаты поставками упомянутых выше боеприпасов или будут отправлять на Украину и другое вооружение. Нельзя исключать, что это только начало поставки крупной партии оружия и техники.

Примечательно, что всего лишь несколько дней назад американская администрация объявила о приостановке предоставления Киеву некоторых критических видов вооружений.

На прошлой неделе была приостановлена отправка партии военной продукции из США на Украину. В нее входили 30 ракет для систем ПВО Patriot, 8,5 тысячи 155-миллиметровых снарядов, более 250 ракет GMLRS и 142 авиаракеты Hellfire.

Американские чиновники пояснили тогда, чем была вызвана эта приостановка. По их словам, она связана с опасениями того, что оружейные запасы Вооруженных сил США могут истощиться.

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Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
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