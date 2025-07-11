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Интерфакс-АВН

Непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина - Лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита G20 на Бали.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Куала-Лумпур. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И в Куала-Лумпуре.

Переговоры проходят на "полях" мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии.

Министры приветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

Лавров на встрече с Ван И заявил, что непростая и постоянно изменяющаяся ситуация в мире требует постоянного диалога Москвы и Пекина.

Он напомнил, что встречался с Ван И в Рио-де-Жанейро на саммите БРИКС, который проходил 6-7 июля. "Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры", - сказал российский министр.

Он отметил, что теперь рассчитывает подробно обсудить с китайским коллегой проблематику Азиатско-Тихоокеанского региона и подчеркнуть центральную роль АСЕАН в этой части мира.

"Поговорим, конечно же, и о Шанхайской организации сотрудничества, где наши китайские друзья сейчас председательствуют. БРИКС, Группа двадцати, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - все это требует нашего постоянного внимания", - сказал глава МИД РФ.

Он поздравил китайскую сторону со 104-й годовщиной образования Коммунистической партии Китайской Народной Республики, которая отмечалась 1 июля. "Создание Коммунистической партии Китая и революционная борьба китайского народа всегда получали неизменную твердую поддержку Москвы. И сейчас наша взаимная солидарность продолжает укрепляться на благо наших народов и на благо, я не сомневаюсь, международных отношений", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел РФ 10-11 июля принимает участие в форуме АСЕАН в Куала-Лумпуре.

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