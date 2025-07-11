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ЦАМТО

Дания намерена закупить дополнительно 10 истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 10 июля. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 9 июля подтвердил намерение разместить заказ на поставку 10 дополнительных истребителей F-35A "Лайтнинг-2", сообщают датские СМИ.

Планы закупки связаны с наличием у компании-производителя Lockheed Martin доступных производственных мощностей. По этой причине размещение заказа в период с настоящего времени до октября позволит Дании получить истребители в более короткий срок.

Не называя точную сумму, министр указал, что закупка дополнительных F-35A потребует выделения "миллиардов" евро. Сроки поставки пока также не могут быть обозначены, поскольку зависят от графиков поставок, условий обслуживания и ремонта, а также экономической ситуации.

С учетом нового заказа, парк истребителей F-35A в составе ВВС Дании возрастет до 37 самолетов. Правительство Дании ожидает, что флот F-35A может быть полностью готов к применению по назначению к концу 2020-х годов.

На текущий момент из первоначальных заказанных 27 F-35A, 15 машин уже находятся в Дании, а шесть остаются на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где используются для обучения пилотов и технических специалистов ВВС Дании.

Как сообщал ЦАМТО, внеся 110 млн. долл., Дания участвует в программе разработки F-35 в качестве партнера третьего уровня с 2002 года.

По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки, в мае 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены устаревших F-16AM/BM ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, охватывающий все элементы программы до 2026 года. Как планируется, ВВС Дании получат 27 новых F-35 к 2027 году. Бюджет закупки составляет около 3 млрд. долл.

Первый F-35A (L-001) был передан ВВС Дании на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 7 апреля 2021 года. Первоначально датские истребители F-35 направлялись на военно-воздушную базу "Льюк" (шт.Аризона), где осуществляется подготовка личного состава ВВС Дании. Она продлится до 2027 года.

На авиабазу "Скридструп" первая партия из четырех F-35A прибыла 14 сентября 2023 года. Еще 4 самолета прибыли в Данию в декабре 2024 года, три – в январе 2025 года и четыре – в мае 2025 года.

Ожидается, что применение по назначению F-35 ВВС Дании с авиабазы "Скридструп" начнется с 2027 года.

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Страны
Дания
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Lockheed-Martin
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