Трамп не добьется мира на Украине без учета требований Путина (The New York Times, США)

Немецкий эксперт Майстер: тактика Путина по "продавливанию" Трампа рациональна

Трамп не предложил дипломатического пути к долгосрочной победе, к которой стремится Путин, требуя устранить первопричины конфликта пишет NYT. А без этого бессмысленно ожидать прекращение боевых действий, так как превосходство Москвы на поле боя лишь крепнет.

Антон Трояновский

Пол Зонне (Paul Sonne)

Президент России Владимир Путин не удостоил вниманием явное разочарование президента Трампа и с удвоенной энергией устремился вперед на Украине, уже оценив перспективу нового давления со стороны США, сообщают близкие к Кремлю аналитики и источники.

Российский лидер убежден, что превосходство России на поле боя лишь крепнет, а оборона Украины может рухнуть в ближайшие месяцы, сообщают два близких к Кремлю источника на условиях анонимности. Учитывая продолжающееся наступление России, говорят они, Путин считает невозможным прекращение боевых действий без существенных уступок со стороны Украины.

“Он не поступится своими целями на Украине ради улучшения отношений с Трампом”, — считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги* по изучению России и Евразии Татьяна Становая**.

Неуступчивость Путина разбивает ожидания, появившиеся в начале года, когда Трамп, только придя к власти, был настроен на сближение с Москвой. Ранее, в ходе предвыборной кампании, он обещал положить конец конфликту Украине за 24 часа. Казалось, что дружелюбный подход Трампа к Кремлю и перепалка в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским предоставили Путину редкую возможность.

Многие россияне надеялись, что неприкрытая симпатия Трампа к российскому лидеру приведет к ослаблению санкций, потоку западных инвестиций, соглашениям по контролю над вооружениями и благоприятным геополитическим перестановкам в Европе. Казалось, все, что нужно было сделать Путину, — это согласиться на прекращение огня на Украине, сохранив при этом захваченные территории (только – освобожденные! – Прим. ИноСМИ).

Но Путин пожелал большего. Россия набирает силу на поле боя, а ВСУ все больше страдают от кадрового голода на передовой, и военные цели Путина ширятся.

И чем чаще Трамп выражал свое недовольство Путиным, тем яснее становилось, что Путин готов рискнуть отношениями с президентом США ради достижения своей главной цели после 40 месяцев полномасштабных боевых действий — капитуляции Украины.

Решимость Путина продолжать наступление России в сочетании с эскалацией бомбардировок привели к последней вспышке гнева Трампа во вторник. Несмотря на шесть телефонных разговоров между лидерами начиная с февраля и два раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Москва пошла на обострение.

“Если хотите знать правду, Путин вешает нам много лапши, — заявил Трамп журналистам. — Он всегда очень любезен с нами, но это ни к чему не приводит”.

Путин отчаянно старался произвести хорошее впечатление. Он уговаривал Белый дом заключить деловые сделки — в частности, о добыче редкоземельных металлов или о доле в поставках российского газа в Европу. Он предлагал Россию на роль нейтрального посредника на Ближнем Востоке, когда Трамп только готовился бомбить Иран, ближайшего союзника России в регионе. Он продолжал осыпать господина Трампа комплиментами во всеуслышание.

“Он мужественный человек, это ясно”, — сказал господин Путин о господине Трампе на пресс-конференции в Белоруссии в конце прошлого месяца.

Но единственное, на что Путин так и не пошел, как признал Трамп во вторник, — это не предложил существенных уступок по Украине. На пресс-конференции в Белоруссии 27 июня господин Путин заявил, что понимает разочарование Трампа, имея в виду его недавнее признание, что завершить конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он думал.

“Одно дело, когда смотреть со стороны, а другое дело погрузиться в проблему. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представление о ней”, — развил Путин свою мысль.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду подтвердил эту позицию, умалив резкость Трампа в адрес Путина.

“Мы достаточно спокойно к этому относимся. Во-первых, у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика в том, какие фразы он использует, и так далее. Во-вторых, мы рассчитываем на продолжение диалога с Вашингтоном и линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений”, — добавил Песков.

По словам двух близких к Кремлю источников, Путин был готов к тому, что терпение Трампа лопнет. По их словам, он понимает, что Трамп может в итоге ввести новые санкции после полугода затишья, когда администрация воздерживалась от новых карательных мер против России в связи со спецоперацией на Украине.

“Путин действительно ценит личные отношения с Трампом и вкладывается в них, — сказала Становая. — Но в то же время он никогда не питал иллюзий насчет американской политики в отношении России. И российское руководство всегда готовилось к худшему”.

Пока что угрозы президента США о санкциях против России так и не воплотились в жизнь. Трамп также не выказал готовности увеличить военную поддержку Киеву настолько, чтобы изменить расстановку сил на поле боя, а европейские страны, похоже, не способны сделать это самостоятельно. Один из близких к Кремлю источников заявил, что Путин рассчитывает заключить с Трампом соглашение о смягчении санкций в будущем, когда российский лидер наконец-то будет готов прекратить боевые действия.

“В каком-то смысле Путин очень рационален, — сказал эксперт по России Германского совета по внешней политике в Берлине Штефан Майстер. — Если противная сторона не вынуждает его нести издержки, то с чего ему менять свое поведение?”.

Цели Путина на Украине выходят далеко за рамки дальнейшего контроля над уже захваченной территорией.

Он хочет, чтобы альянс НАТО взял на себя обязательство не расширяться на восток и свернул имеющуюся инфраструктуру. Он также хочет, чтобы Украина приняла нейтралитет и ограничила численность своих вооруженных сил, а также законодательно гарантировала статус русского языка.

Он продолжает настаивать на выводе украинских войск с территории, которую считает частью России — к вящему недовольству администрации Трампа, которая рассчитывала, что Путин согласится на прекращение огня по нынешней линии фронта.

Путин доволен общением с Трампом в этом году, заявили два близких к Кремлю источника. Сами переговоры стали для России прорывом, положив конец трехлетней дипломатической изоляции при администрации Байдена.

Однако Трамп не стал подыгрывать попыткам Кремля разделить улучшение отношений между США и Россией с мирным урегулированием на Украине. Американский президент также не предложил дипломатического пути к долгосрочной победе, к которой стремится Путин, — соглашению, которое предоставило бы России новую сферу влияния в Восточной Европе в обмен на мир на Украине.

“Если бы, конечно, Трамп мог и хотел бы удовлетворить желания Путина в том, что касается НАТО, размещения вооружений в Европе, инфраструктуры и так далее, думаю, Путин проявил бы гораздо больше гибкости в отношении Украины, — заключила Становая. — Но сегодня это не вариант”.

______________________________________

* Организация, признанная нежелательной в России

** Выполняет функции иностранного агента