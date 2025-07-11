Чехия одобрила программу подготовки украинских пилотов

ЦАМТО, 10 июля. Чешское правительство по предложению Минобороны одобрило программу подготовки в республике украинских пилотов, которая предусматривает 150-часовую летную подготовку восьми пилотов до конца этого года.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Министерство обороны Чехии.

"По предложению (чешского) министра обороны Яны Черноховой правительство Чехии одобрило 9 июля программу подготовки украинских пилотов, которую ведомство реализует через госпредприятие LOM Praha. Программа предусматривает 150 часов летной подготовки. Ожидается, что в этом году обучение пройдут до восьми украинских пилотов", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Украинские летчики будут обучаться для пилотирования самолетов F-16, которых нет на вооружении чешских ВВС, однако украинская сторона выразила заинтересованность в обучении на тренажерах и дозвуковых самолетах чешского производства L-39, уточнило Минобороны.

"Украине необходима не только военная техника, но и хорошо подготовленный кадровый состав, включая авиацию. Чехия осознает свою ответственность, и дальнейшая поддержка Украины также отвечает ее стратегическим интересам", – заявила журналистам Я.Чернохова.

Все расходы по обучению украинских пилотов берет на себя военное ведомство Чехии, отметило Минобороны.