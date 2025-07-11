Военные Гвинеи-Бисау обладают решающим влиянием на ситуацию в своей стране.

ЦАМТО, 10 июля. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с коллегами из Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала и призвал страны, две из которых в списке из 10 беднейших, покупать американское оружие.

Д.Трамп подчеркнул, что на африканском континенте видит новые экономические возможности. "Там огромные богатства и потенциал", – цитирует "РИА Новости" Д.Трампа.

Президент США призвал "увеличивать вложения в оборону за счет покупки американского оружия".

Как отмечает агентство, более четверти населения Мавритании живут за чертой бедности, Сенегал находится в конце списка стран по развитию, Гвинея-Бисау и Либерия входят в 10 беднейших. Экономика Габона растет на продаже нефти, леса и марганца. Общее население этих государств составляет около 33 млн. человек.