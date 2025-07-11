Заложен киль шестого корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 10 июля. На верфи испанской Navantia в Сан-Фернандо (Кадис) 9 июля состоялась церемония закладки киля головного корвета класса Avante-2200 второй партии, предназначенного для ВМС Саудовской Аравии.

"Аль Медина" (Al Madinah) станет 571-м по счету корветом, построенным на верфи.

В тот же день в цеху по производству корпусов началась резка стали для строительства третьего корвета серии. Как планируется, все корабли будут поставлены заказчику в период до 2028 года.

Как сообщал ЦАМТО, в 2022-2024 гг. Navantia поставила ВМС Саудовской Аравии пять корветов проекта Avante-2200 в соответствии с подписанным в рамках проекта AL-SARAWAT в июле 2018 года контракта стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие SAMINavantia в Саудовской Аравии.

В декабре 2024 года Минобороны Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт на строительство трех дополнительных корветов класса Avante-2200. Заказ включает поставку интегрированного пакета логистической поддержки и обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе "Рота".

Новые корветы будут построены по проекту Avante-2200 с теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и пять первых кораблей. Этот класс специально разработан Navantia для выполнения таких задач, как патрулирование исключительной экономической зоны, наблюдение за морским судоходством и поисково-спасательные операции. Кроме того, корветы могут быть оснащены вооружением, включая средства ПВО, противолодочной борьбы, системы радиоэлектронной борьбы.

Navantia построит первый корабль второй партии на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Эти работы будут включать установку, интеграцию и испытания боевой системы Hazem разработки SAMINavantia. Корветы также будут оснащены разработанной Navantia системой управления огнем DORNA, интегрированной системой внешней и внутренней связи HERMESYS, интегрированным мостиком MINERVA.

Резка стали для строительства головного корабля серии началась в декабре 2024 года, второго – в марте 2025 года. Как ожидается, поставка последнего, третьего корабля серии, будет выполнена к 2028 году.

SAMINavantia, являющаяся совместным предприятием саудовской SAMI и Navantia, поставит боевые системы для всех трех корветов. Контракт включает обширную программу обучения более 100 саудовских инженеров, производство определенных компонентов для третьего корвета в Саудовской Аравии.

Еще одним важным условием соглашения является передача прав интеллектуальной собственности на проект Avante-2200 Генеральному управлению военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI). Это позволит Саудовской Аравии самостоятельно использовать проект для строительства корветов в перспективе.