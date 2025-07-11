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ЦАМТО

Белоруссия урегулировала вопросы формирования подразделений с "Орешником"

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Павел Муравейко
Павел Муравейко.
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 10 июля. Белоруссия урегулировала вопросы, связанные с формированием подразделений, которые будут оснащены российским ракетным комплексом "Орешник", сообщил начальник Генштаба вооруженных сил - первый замминистра обороны страны Павел Муравейко.

"Сегодня все логистические вопросы, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены", – сказал он изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Как напоминает "РИА Новости", президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 июля подтвердил, что к концу текущего года российский комплекс "Орешник" будет размещен на территории республики.

В декабре прошлого года А.Лукашенко попросил российского президента Владимира Путина разместить на белорусской территории новейшее российское вооружение, в том числе систему "Орешник", испытание которой было проведено в ноябре в боевых условиях. Российский лидер ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2025 года.

Позднее госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович говорил, что работа по реализации решения о размещении в республике российского комплекса "Орешник" продвигается и перейдет в практическую плоскость к концу года. По его словам, решается техническая составляющая, определены места размещения.

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
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