Минобороны передали новую партию Су-34

В ОАК подчеркнули, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Очередная партия истребителей-бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех).

"Объединенная авиастроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех") передала Минобороны России очередные истребители-бомбардировщики Су-34. Машины пополнили парк оперативно-тактической авиации ВКС России. Самолеты изготовлены в рамках исполнения гособоронзаказа по программе этого года", - говорится в сообщении.

По словам военного летчика, экипажи ВКС приняли очередную партию истребителей в рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ Андреем Белоусовым по поставкам вооружения и техники в войска. "Главное преимущество этих машин - многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи", - отметил он.

Как сообщили в Минобороны России, самолеты Су-34 прибыли на аэродромы базирования. "Авиационная техника принята на вооружение объединения ВВС и ПВО согласно целевой задаче, поставленной министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружения и техники в войска. Самолеты получают экипажи, которые прошли обучение на современные образцы авиационной техники в военных вузах и учебных центрах ВКС. Это уже пятая партия современных самолетов оперативно-тактической авиации Су-35С и Су-34, полученная с начала этого года", - рассказал заместитель командующего Военно-воздушными силами по вооружению полковник Дмитрий Литвиненко.

В ОАК подчеркнули, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, проверены в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования. "Одна из важнейших задач ОАК - поставки военной продукции для обеспечения потребностей Минобороны России. Мы поддерживаем высокий темп производства авиационной техники. И в этом году планируем дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин", - сказал генеральный директор организации Вадим Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет может работать при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, на любом географическом театре военных действий. Су-34 применяет неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения. Также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.