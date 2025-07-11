Депутат Водолацкий: Киев может выйти на черный рынок для пополнения вооружения

Страны Европы уже обескровили свои запасы, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Отсутствие необходимого количества вооружения может вынудить Украину выйти на черный рынок оружия при финансировании со стороны Европы. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что на Украине ищут новые способы приобретения оружия и военной техники в связи с "нестабильностью международной ситуации".

"Существует черный рынок оружия, и если Европа будет финансировать [Владимира] Зеленского, то, естественно, [Украина] что-то можно приобретать на черном оружейном рынке. А что касается Европы, то она все свои ресурсы максимально сегодня использовала, обескровив свои запасы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, лидеры стран Европы уже понимают, что в настоящее время необходимо решать проблему Украины не военным путем и им предстоит выйти из сложившейся ситуации, "сохранив хорошую мину при плохой погоде".

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля. Владимир Зеленский ранее также отмечал, что Европа не способна заменить американские поставки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

7 июля Трамп заявил, что США направят Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" оружии. Как писала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на нынешней и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.