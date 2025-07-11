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В США указали на дыры в обороне Украины

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Фото: Unsplash
Фото: Unsplash.

19fortyfive: Системы ПВО Украины не могут справиться с натиском российских БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины недостаточно эффективны против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в материале журнала 19fortyfive.

Журналисты издания поясняют, что российские войска регулярно модернизируют свои технологии, а также используют новые тактики. В связи с этим Вооруженным силам Украины при отражении российских атак следует надеяться только на самодельные перехватчики, однако и они не справляются с беспилотными системами России.

Кроме того, подчеркивается в материале, у Киева практически не осталось ракет для ПВО, а наладить собственное производство республика не может. «Россия постоянно адаптируется. Их дроны теперь имеют камеры заднего вида, системы автоматического маневрирования и улучшенную навигацию», — добавили авторы материала.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признал, что арсеналы Европы оказались истощены из-за поддержки Украины.

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Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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