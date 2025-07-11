ОАК передала Минобороны России новые самолеты Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») передала Министерству обороны России очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба государственной корпорации.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ по поставкам вооружения и техники в войска, экипажи ВКС (воздушно-космических сил. — Ред.) приняли очередную партию самолетов Су-34. Главное преимущество этих машин — многофункциональность, особенно в отношении спектра средств поражения, которые они могут нести и выполнять боевые задачи», — рассказал военный летчик.

Уточняется, что самолеты были направлены в парк оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Перед этим боевые машины прошли полный цикл заводских испытаний. Их работоспособность была проверена на различных режимах.

Су-34 были изготовлены в рамках выполнения государственного оборонного заказа на 2025 год.

«Мы поддерживаем высокий темп производства авиационной техники. И в этом году планируем дальнейшее увеличение объемов выпуска боевых машин», — заявил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Он также может быть задействован в нанесении ударов по объектам инфраструктуры, защищенных средствами противовоздушной обороны (ПВО).

25 июня ОАК передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-35С. Самолет предназначен для уничтожения наземных и надводных объектов в любое время суток, а также для работы в сложных погодных условиях на больших удалениях от аэродрома базирования.