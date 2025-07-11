Новая конверсия

Главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин — о том, как можно использовать опыт операторов БПЛА в мирной жизни

Ни в одном вооруженном конфликте до этого не было использовано такое количество дронов, поэтому смело можно утверждать, что сегодня Россия — ведущая страна в мире по количеству специалистов по беспилотникам. БПЛА сейчас поражают бронированные цели на земле и сбивают цели в воздухе. И есть десятки различных сценариев их применения и сотни разновидностей. Мы буквально переживаем «кембрийский взрыв» технологий беспилотников, если сравнивать с биологической эпохой резкого увеличения количества различных видов.

Тем не менее войны рано или поздно заканчиваются, и надо уже сейчас готовить экономику к возвращению бойцов в мирную жизнь. Будет весьма недальновидно перечеркнуть и забыть опыт и знания по управлению, настройке и эксплуатации БПЛА, полученные на СВО нашими парнями.

К тому же само по себе возвращение военнослужащих из зоны боевых действий — непростой процесс, связанный с наличием рабочих мест и со сложными психологическими проблемами. Вчерашние бойцы при возвращении в мирную жизнь очень ранимы, чувствительны к несправедливости и зачастую требуют внимания специалистов.

Необходим целый план реинтеграции людей в мирную жизнь, в том числе и создание новых специальностей и рабочих мест. Потому что невостребованность опыта и умений вчерашних бойцов сильно ударит по их самооценке. Вчера они сжигали технику противника в шлеме VR, летая над полем боя как ангелы, а сегодня они охранники в магазине. Такие «перепады» просто недопустимы и могут быть катастрофичны для психики.

Также, оказавшись не у дел, без работы, невостребованным человеком, некоторые из них могут найти себя в криминале. Ни для кого не секрет, что упущенный момент в реинтеграции воинов-афганцев привел к кратному росту «специалистов» в рядах ОПГ в 1990-х. Буду говорить честно: боевой FPV-пилот — это крайне привлекательный актив для любой криминальной группы.

Поэтому сейчас разные компании разрабатывают программы по адаптации бойцов СВО. В частности, у Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) уже есть целое направление развития гражданских сценариев применения боевых ударных FPV-систем. Команда ЦКБР не только дает возможность парням трудоустроиться, но и придумывает новые направления работы и применения дронов, не существовавшие раньше.

Например, был разработан орнитологический комплекс для гражданских аэродромов. Это технические и организационные решения, которые позволяют охранять воздушные гавани от пернатых, заодно усиливают группы быстрого реагирования службы безопасности аэродромов.

В ЦКБР уже провели комплекс мероприятий по изучению радиотехнической совместимости авиационных систем и FPV-расчетов. И сделали вывод, что никто никому не мешает. Под управлением руководителя полетов и диспетчеров поля FPV-дроны могут летать прямо во время рулежки и взлетов гражданских лайнеров. При грамотной организации такая работа поднимает безопасность аэропорта в разы, потому что с FPV-дронами можно контролировать не только периметр аэродрома до забора, но и воздушное пространство над ним, включая птиц.

А при необходимости можно проводить разведку и далеко за пределами аэропорта, если в этом будет необходимость. При этом команда FPV становится частью диспетчерской составляющей и аэродромных служб.

Еще одним направлением является вся номенклатура деятельности в горной местности. От охраны государственной границы до управляемого спуска лавин. От спасательных мероприятий до контроля состояния ледников и актуального прогноза погоды в горах. Там, где не летает пилотируемая техника, где сложный рельеф и погода меняется по несколько раз за один час, FPV-дрон становится чуть ли не единственным средством доставки, контроля и мониторинга. В Центре комплексных беспилотных решений уже провели часть работы в горной местности и с уверенностью говорят о высоком потенциале такого направления.

И конечно же, работа в море — контроль акватории портов, охрана портовых сооружений, досмотр судов на рейде, мониторинг технического состояния морских сооружений. Все эти сценарии применения разрабатываются, проверяются, а многие и реализуются.

Автор — главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

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