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Военное обозрение

Истребитель «два икса»: в США не могут разобраться, как на авианосце в перспективе разместить самолёты 6-го поколения и ведомые дроны

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Источник изображения: topwar.ru

Илон Маск, создающий «работоспособную» третью партию в США, одним из направлений для критики действующей системы власти избрал «священную корову» - расходы на американский ВПК. При этом сам Маск не против больших военных затрат, но считает, что американский военный бюджет раздут из-за «неэффективных проектов». К таковым он относит проект пилотируемого истребителя нового поколения, а также проект перспективного пилотируемого стратегического бомбардировщика.

В недавнем прошлом друг Трампа и член его администрации, Маск заявил о том, что американских налогоплательщиков заставляет потратить 1 трлн долларов на разработки в рамках пилотируемой авиации, когда военная тактика и стратегию движутся в сторону увеличения объёмов использования беспилотников.

Напомним, что на днях конгресс США вернул статью расходов о разработке палубного истребителя 6-го поколения. Первоначальная стоимость разработки оценивается в 1,4 млрд долларов. Но это, по американским меркам, «ни о чём», и итоговая сумма, безусловно, будет больше.

Описание целесообразности от заказчиков разработки:

Это дополнительное финансирование позволит ВМС США заключить контракт с промышленностью на поставку ударных истребителей 6-го поколения F/A-XX. Ударный истребитель 6-го поколения ВМС США является важнейшим компонентом как будущей авианосной ударной группы (CSG), так и авиационного крыла будущего.

Истребитель «два икса» пока является «очень тёмной лошадкой», потому что и сами ВМС США не могут определиться с тем, чем конкретно он будет отличаться от истребителя пятого поколения F-35. Один из упоров – «он должен стать воздушным пунктом управления для дронов».

Маск, вроде как, тоже за развитие дронов, но тут возникает новая проблема. Получается, что после введения «двух иксов» в строй американские авианосцы должны быть рассчитаны не только на их размещение, но и на размещение тех самых беспилотников, который с борта F/A-XX будут управляться. И пока в США нет чётких параметров соотношения «пилотируемый самолёт – ведомые дроны», нет чёткой «геометрии» пространства размещения на борту авианосца, а потому места может банально не хватить. Зато в бюджете уже фактически есть 1,4 млрд долларов на то, чтобы «над этим вопросом поразмышлять». А если не хватит, напечатают ещё - не привыкать.

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Страны
США
Продукция
F-35
Персоны
Илон Маск
Проекты
Авианосец
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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