Статьи российских техноэнтузиастов разместят на спутнике-платформе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российская компания RuVDS отправит на орбиту архив материалов лучших технических и научно-популярных текстов российских авторов с сайта "Хабр". Материалы будут храниться на спутнике RuVDSSat1, запуск которого состоится в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в организации.

"Хостинг-провайдер RuVDS отправит на орбиту архив материалов лучших технических и научно-популярных текстов российских авторов c сайта "Хабр". Экспертные статьи, отобранные в особом порядке, будут храниться на спутнике компании RUVDSSat1, благодаря чему доступ к ним смогут получить желающие из любой точки мира", - заявили в организации.

Генеральный директор RuVDS Никита Цаплин подчеркнул, что проекты компании всегда имели научно-образовательный характер. "Потому мы предусмотрели, что на определенном этапе наш аппарат выступит в роли космического хранилища целой базы знаний в виде лучших статей по IT-тематике. Это позволит ярко подчеркнуть важность привнесения лучших IT-практик в космос, а также привлечь внимание к достижениям техноэтузиастов из России и стран СНГ", - подчеркнул он.

В организации уточнили, что база знаний будет доступна читателям со всего мира. Специальный интерфейс позволит пользователям из любой точки Земли загрузить труды техноэнтузиастов в моменты установления сеансов связи с аппаратом. "Этот проект - дань научно-техническому потенциалу, энтузиазму и стремлению человека объяснять мир вокруг себя. Мы рады, что статьи с "Хабра" станут важной частью космической инициативы, путь в космос в том или ином смысле открыт каждому", - отметил технический директор "Хабра" Дмитрий Колобов.

Космический аппарат RUVDSSat1 планируется к выводу на орбиту в 2025 году. Основная задача спутника заключается в предоставлении разработчикам программного обеспечения и радиолюбителям возможность тестировать свой софт на действующем аппарате.