По словам генерала-майора запаса, Генштабу России об этом давно известно, и приняты соответствующие меры безопасности на территории СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Киевский режим в ходе СВО изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ для использования против армии России. Об этом рассказал ТАСС депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

"В ходе СВО Минобороны России неоднократно фиксировало факты использования ВСУ хлорпикрина. ОЗХО обнаружило следы газа CS (Си-Эс). Киевский режим изучал возможности оснащения беспилотников средствами распыления химических веществ, запрашивал в НАТО машины для применения химоружия и десятки тысяч комплектов обмундирования противохимической защиты. Понятно, что все для применения химического оружия против подразделений российской армии. Возможно, эти факты стали известны Центрального разведывательного управления (ЦРУ), и они хотят проинформировать Трампа", - сказал Ивлев.

По его словам, Генштабу России об этом давно известно, и приняты соответствующие меры безопасности на территории СВО. Он отметил, что Украина действует варварскими, фашистскими способами: обстреливает мирные российские города и села, пляжи с отдыхающими, взрывает пассажирские поезда, пускает ракеты по Крымскому мосту, когда по нему везут детей в Артек.

"Парламентская комиссия Федерального собрания РФ по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, установила факты чудовищных экспериментов над людьми в стиле работ нациста доктора Йозефа Менгеле. После развала СССР на территории Украины в военных гарнизонах осталось химическое оружие. И, если ядерный арсенал Украины под международным контролем в 1994 году был вывезен на территорию России, то судьба химического оружия неизвестна. К тому же, на Украине сильно развита химическая промышленность", - заключил депутат.

Ранее директор ЦРУ США Джон Рэтклифф заявил, что готов представить американскому лидеру Дональду Трампу якобы имеющиеся сведения о применении химического оружия на Украине, что нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения.