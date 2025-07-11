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Заложен большой десантный корабль "Сергей Кабанов"

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8 июля 2025 года в Калининграде на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) состоялась церемония закладки для ВМФ России большого десантного корабля "Сергей Кабанов" (заводской номер 305), который стал третьим кораблём модифицированного проекта 11711. Церемония была приурочена к 80-летию завода "Янтарь".

Закладная доска заложенного 08.07.2025 на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калиниграде для ВМФ России большого десантного корабля "Сергей Кабанов" (заводской номер 305) модифицированного проекта 11711 (с) sudostroenie.info

Ранее по данному модифицированному проекту 11711 для ВМФ России на ПСЗ "Янтарь" в Калининграде было начато строительство двух больших десантных кораблей (БДК) "Владимир Андреев" (заводской номер 303) и "Василий Трушин" (заводской номер 304). Их одновременная закладка была произведена на ПСЗ "Янтарь" 23 апреля 2019 года, но постройка, как обычно, превратилась в долгострой. Головной БДК "Владимир Андреев" был спущен на воду только 30 мая 2025 года, причем при его спуске было заявлено, что сейчас сроком ввода в строй головного корабля считается 2026 год.

Несмотря на то, что данные большие десантные корабли официально относятся к тому же проекту 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро", что и два ранее построенных на ПСЗ "Янтарь" БДК "Иван Грен" (заводской номер 01301, строился 14 лет и был сдан ВМФ России 20 июня 2018 года) и "Пётр Моргунов" (заводской номер 0302, был введен в строй ВМФ 23 декабря 2020 года), однако фактически они строятся по радикально переработанному проекту, существенно отличаясь архитектурой и имея, в частности, обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части. Модифицированные корабли имеют увеличенное с 6600 тонн до более чем 8000 тонн полное водоизмещение и увеличенную со 135 м до 150 м длину. Сообщается, что третий корабль "Сергей Кабанов" имеет дополнительные отличия в проекте.

Заложенный теперь БДК получил название в честь генерал-лейтенанта береговой службы ВМФ Сергея Ивановича Кабанова (1901 - 1973), наиболее известного в качестве командующего обороны Ханко в 1941 году.

Церемония закладки на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калиниграде для ВМФ России большого десантного корабля "Сергей Кабанов" (заводской номер 305) модифицированного проекта 11711, 08.07.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация" и социальные сети

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
11711
2020-й год
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