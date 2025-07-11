AP: США возобновили некоторые поставки вооружений Украине

Киеву направляют снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS, сообщило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа возобновила поставки Киеву некоторых видов вооружений, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их сведениям, сейчас на Украину направляются снаряды калибра 155 мм и высокоточные боеприпасы GMLRS. Ранее американские СМИ сообщали, что в момент приостановки передачи Украине военной помощи оружие уже находилось на складах в Польше. Когда именно вооружения возобновили движение в сторону Украины, агентство не уточняет.

2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении.