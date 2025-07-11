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Подтверждено, что истребители J-35A поступили на вооружение ВВС НОАК

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Подтверждено, что истребители J-35A поступили на вооружение ВВС НОАК

На новых кадрах с репетиции воздушной части китайского военного парада, что пройдет 3 сентября в 80-ю годовщину победы над милитаристской Японией, появилось точное подтверждение информации, что истребители J-35A ("Цзянь-35А") начали официально поступать на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На фотографиях был запечатлен истребитель J-35A со стандартным бортовым номером ВВС НОАК. Судя по номеру "61821", истребитель из состава 1-й бригады ВВС НОАК. На второй фотографии этот истребитель J-35A с двумя истребителями J-20 из состава 2-й бригады ВВС НОАК. Таким образом, ВВС НОАК теперь имеют два истребителя пятого поколения на вооружении.

Два J-35A с номерами "61820" и "61821"

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Продукция
J-20
Компании
РЖД
Проекты
Истребитель 5 поколения
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