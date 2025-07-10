В Венесуэле открылась измерительная станция ГЛОНАСС

Станция является важным шагом к укреплению технологического развития республики, сказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Церемония открытия новой беззапросной радиотехнической измерительной станции системы ГЛОНАСС состоялась в Венесуэле. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня знаменательный день для нашего сотрудничества в космосе и для Боливарианской Республики Венесуэла. Мы вводим в эксплуатацию новую наземную станцию глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Специально приурочили это событие ко Дню независимости Венесуэлы, поздравляю вас с наступившим праздником! Станция ГЛОНАСС - важный шаг к укреплению технологического развития республики. Проверенная временем, надежная альтернатива другим глобальным навигационным системам", - сказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов на церемонии открытия.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что ГЛОНАСС упростит навигацию наземного, морского и воздушного транспорта, определение местоположения автомобилей в чрезвычайных ситуациях, повысит безопасность полетов в международном аэропорту Каракаса, а также в горных и удаленных грунтовых аэропортах страны.

"Кроме того, система призвана помочь в проведении высокоточных геодезических и топографических съемок земной поверхности; обеспечивать высокоточное земледелие в ходе полевых и уборочных работ; контролировать состояние объектов нефтяного и индустриального секторов промышленности Венесуэлы. Ее использование в научной сфере открывает новые возможности для предупреждений и мониторинга климатических рисков, изучения природных ресурсов и исследований ближнего и дальнего космоса", - добавили в госкорпорации.

В Роскосмосе отметили, что расширение сети наземных станций ГЛОНАСС призвано повысить точность позиционирования. В национальном проекте "Космос" заложена цель - повысить этот показатель с нынешних 7-8 метров до дециметровой точности к 2031 году. "Мы обязательно достигнем этой цели на благо экономики России и наших партнеров. В том числе благодаря развитию наземной инфраструктуры, включая такие высокотехнологичные станции, как эта", - подчеркнул Баканов.

В ходе церемонии стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области спутникостроения и создания наземной космической инфраструктуры, применения космических технологий, пилотируемой космонавтики, подготовки кадров для космической отрасли Венесуэлы.

О сотрудничестве России и Венесуэлы

В 2021 году между правительством РФ и правительством Венесуэлы было подписано соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Оно направлено на расширение сотрудничества в области использования спутниковой навигации и практического применения спутниковых навигационных технологий с использованием глобальной навигационной системы ГЛОНАСС.

О станции ГЛОНАСС

Беззапросная радиотехническая измерительная станция "ССИ-С" в Венесуэле - стационарная станция для измерения координат спутников и передачи этой информации на подвижные объекты (например, автонавигаторы или смартфоны) для повышения точности позиционирования. Она позволяет обеспечить высокую точность определения координат даже в условиях плохого спутникового сигнала. Для повышения за рубежом размещены 13 таких станций, а всего планируется открыть 30 объектов в 16 государствах и Антарктиде.

Станция в Венесуэле позволит наблюдать за состоянием космических аппаратов системы ГЛОНАСС в экваториальной зоне западного полушария Земли, повысит точность позиционирования потребителей и даст прирост зоны покрытия на 3,11%.