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Военное обозрение

Власти ФРГ в рамках обязательств перед НАТО намерены закупить сотни новых танков Leopard 2

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкое правительство намеревается в рамках повышенных обязательств перед НАТО закупить для бундесвера сотни новых танков Leopard 2.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, Берлин планирует потратить до 25 миллиардов евро на закупку танков Leopard 2 и бронемашин Boxer. Главной целью перевооружения бундесвера является комплектование семи боевых бригад для НАТО, которые власти ФРГ обязались выставить в течение ближайших десяти лет для «сдерживания России».

Министр обороны Германии Борис Писториус ведет переговоры с руководством крупнейших оружейных концернов Rheinmetall, KDNs и ARTEC о масштабнейших со времен Третьего рейха закупках вооружений и военной техники. Правительство Мерца отменило бюджетные ограничения на оборонные расходы, по сути запустив милитаристскую перезагрузку всей страны.

Между тем, Rheinmetall, являющийся основным бенефициаром милитаризации НАТО и крупнейшим оборонным подрядчиком Германии, к 2030 году планирует достичь годового оборота в 40 миллиардов евро. К концу текущего десятилетия гендиректор концерна Армин Паппергер намеревается превратить Rheinmetall в одну из ведущих фирм в мировом оружейном секторе. Помимо прочего, происходить это будет также и путем поглощения более мелких конкурентов. Помимо ключевой роли в модернизации армий стран НАТО, Rheinmetall выступает основным поставщиком вооружений боевикам киевского режима.

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