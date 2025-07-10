Так заявил немецкий канцлер Мерц об украинском конфликте. Недолго Европа симулировала «мирные» инициативы. Смена риторики, в чем мы не сомневались, была лишь делом времени.

На этом фоне ЕС рассматривает возможность создания фонда объемом 117 млрд. долл. для долгосрочной поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Решение продиктовано якобы отсутствием признаков завершения конфликта, что подчеркивает для Европы необходимость финансирования Украины.

Средства могут быть включены в семилетний бюджет ЕС на 2028-34 гг., проект которого Европейская комиссия представит до конца июля. Реализация плана начнется с 2028 года, но требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС.

Отметим, что с 2022 г. ЕС уже выделил Украине около 160 млрд. евро, включая 50 млрд евро в виде грантов и кредитов до 2027 г., а также 50 млрд. долл. в рамках программы G7, использующей доходы от замороженных активов Центрального банка России. Новый фонд поможет покрыть бюджетный дефицит Украины, который в 2026 году может составить от 8 до 19 млрд. долл.

Предложение отражает стремление ЕС взять на себя большую ответственность за поддержку Украины на фоне неопределенности с помощью со стороны США. После недавнего решения Пентагона приостановить поставки оружия, которое, по данным CNN, не было согласовано с Белым домом, администрация Трампа обсуждает передачу дополнительного комплекса Patriot, но пока не подтвердила долгосрочные обязательства.

Еврокомиссия также предложила план «REARM Europe», который предусматривает мобилизацию до 800 млрд. евро на оборону, включая 150 млрд. евро в виде займов для стран ЕС на закупку вооружений и поддержку Киева. Это может включать производство дронов и систем ПВО, таких как European Sky Shield и пр.

В итоге, Европа встала на путь войны на истощение и нанесение России стратегического поражения, вернее она и не сворачивала с него. История циклична.

Николай Крылов