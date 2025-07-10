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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Железный защитник» или прощальный марш

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Источник изображения: belvpo.com

На фоне возможной инсинуации в виде операции «Безопасный Запад» на границе с Германией – официально обоснованной эскалацией т.н. миграционного кризиса – интерес вызывает визит командующего ОК ОВС НАТО в Брюнсюм генерала Инго Герхартца в Польшу.

Он провел встречу с оперативным командующим ВС Польши генерал-майором Мацеем Клишем.

Так, одной из ключевых целей визита, по всей видимости, стала инспекция готовности Войска польского к учениям «Железный защитник», которые будут проходить одновременно с российско-белорусскими ССУ «Запад-2025». Судя по заявлениям руководств соседних с Беларусью стран, польские манёвры будут якобы направлены на нивелирование угрозы с Востока.

Между тем, польские спецслужбы не оставляет попыток сорвать союзные учения. Так, рассматриваются различного рода провокации накануне их проведения.

Кроме того, стоит отметить, что в зону ответственности вышеупомянутого командования как раз входят страны Балтии и Скандинавии. Исходя из опыта учений НАТО прошлых лет, для решения задач ОК, кроме всего, задействуются силы быстрого реагирования, включающее до 10 тыс. военнослужащих, 150 самолетов и 40 кораблей.

Кроме того, имеются основания полагать, что на одном фоне с проведением учений «Железный защитник» в Польше, альянс готовится провести крупную десантную операцию.

Дополнительным подтверждением стратегического характера визита Герхартца является активный обмен опытом между НАТО и Польшей в сфере планирования и проведения операций как внутри страны, так и за её пределами.

Таким образом, не исключаем, что на Западе прорабатываются сценарии нанесения превентивных ударов по подразделениям ВС РФ на территории Беларуси в случае концентрации войск на определённых направлениях.

Павел Ковалев

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