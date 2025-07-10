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Ростех

«Росэл» представил на «Иннопроме» станки для изготовления элементов высокоточной техники

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«Росэл» представил на «Иннопроме» станки для изготовления элементов высокоточной техники
«Росэл» представил на «Иннопроме» станки для изготовления элементов высокоточной техники.
Источник изображения: Фото: «Росэл»

Оборудование позволяет обрабатывать заготовки из цветных, черных, пружинных и жаропрочных материалов на основе сплавов ниобия, вольфрама и титана

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех впервые представил на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» станки для металлообработки — ротационно-ковочную машину (РКМ) и установку нагрева и правки прутков (УНПП). Уникальность оборудования заключается в высокой точности обработки и автоматизации большей части процессов. Это обеспечивает стабильность качества получаемых заготовок, которые применяются при изготовлении деталей для современной высокоточной техники различного назначения.

РКМ предназначена для ковки прутков и трубок диаметром от 5 до 22 мм методом всестороннего сжатия. Устройство может обрабатывать заготовки с точностью до 0,1 мм в диаметре. Пульт управления с сенсорной панелью позволяет контролировать рабочие параметры всех узлов ротационно-ковочной машины. При помощи него можно также создавать, сохранять в памяти и загружать для исполнения программы с оптимальными режимами ковки: температура нагрева, скорость подачи, степень охлаждения заготовки на выходе.

Установка нагрева и правки прутков необходима для распрямления заготовок, частично деформированных в ходе предыдущих этапов металлообработки. Правка осуществляется растяжением прутков в нагретом состоянии под воздействием протекающего по ним электрического тока. Нагрев и последующее охлаждение в воздушной среде обеспечивают отжиг заготовок, что заметно сокращает время обработки пружинных и твердосплавных материалов, исключая последующую термообработку в печах. Высокий уровень автоматизации УНПП достигается за счет программируемого пульта управления, который обеспечивает контроль за всеми рабочими параметрами: скорость и температура нагрева, время выдержки.

Совместное использование станков позволяет получить узкоспециализированную поточно-технологическую линию обработки заготовок из цветных, черных, пружинных и жаропрочных материалов на основе сплавов ниобия, вольфрама и титана. Оба станка, в том числе и в составе линии, могут работать как в ручном, так и в полуавтоматическом режиме.

Станки разработаны и изготовлены кировским Научно-исследовательским институтом средств вычислительной техники (АО «НИИ СВТ», входит в Росэл).

«Возрождение отрасли отечественного станкостроения — одна из ключевых задач российской промышленности. НИИ СВТ обладает полным набором компетенций и технических возможностей для качественного выполнения самых сложных заказов на разработку, изготовление и поставку нестандартного оборудования в короткие сроки. Мы готовы к созданию новых специализированных станков для отечественного бизнеса на максимально гибких условиях», — сказал генеральный директор АО «НИИ СВТ» Станислав Соколов.

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