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Газета.ru

Стало известно о планах Литвы и Финляндии запустить собственное производство мин

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Источник изображения: gazeta.ru

Reuters: Литва и Финляндия собрались поставлять противопехотные мины Украине

Литва и Финляндия намерены в 2026 году запустить собственное производство противопехотных мин. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальные источники.

По информации агентства, производство может начаться после завершения процедуры выхода стран из Оттавской конвенции, которая запрещает применение и распространение таких боеприпасов. Власти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии уже одобрили соответствующие решения. Аналогичный шаг ранее предприняла и Украина.

Председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто отметил, что Финляндии нужно собственное производство мин для надежности поставок. По его словам, страна также готова отправлять боеприпасы на Украину.

Замминистра обороны Литвы Каролис Алекса сообщил, что в планах - заказать десятки тысяч противопехотных мин. Он добавил, что речь идет о сотнях миллионов евро, которые планируется вложить как в производство противопехотных, так и противотанковых мин.

Глава литовской ассоциации оборонной промышленности Винцас Юргутис заявил, что после запуска линий Литва сможет поставлять такие мины другим странам, включая Украину.

Польша, Латвия и Эстония также рассматривают возможность создания аналогичного производства. Польская оборонная компания PGZ заявила, что готова при необходимости выпускать миллионы таких мин.

Reuters со ссылкой на источник в польском правительстве добавило, что власти страны уже определили районы на восточной границе, где может быть быстро развернуто минное заграждение в случае необходимости.

Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, была принята в 1997 году. Документ подписали 163 страны, но некоторые государства, включая США, Россию и Китай, так и не присоединились.

Ранее в США заявили о «критических месяцах» для Украины.


Дарья Колаш

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