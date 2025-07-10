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Газета.ru

Глава ЕК призвала страны ЕС покупать вооружение у Украины

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Источник изображения: gazeta.ru

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала страны ЕС загружать заказами украинскую оборонку

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала покупать вооружения у Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы ЕК, скорость, экономическая эффективность и интеллектуальный уровень производства Украины впечатляют, однако ее оборонная промышленность работает лишь на 60% своих мощностей, что является шансом для Европы. По словам фон дер Ляйен, государства-члены ЕС могут брать кредиты по программе оборонных инвестиций SAFE и закупать продукцию напрямую у украинской оборонной промышленности.

"Для наших государств-членов это обеспечит высочайшее качество, скорость и низкую стоимость. Для Украины это станет не только важными доходами, но и возможностью укрепить свою оборонно-промышленную базу. Украина и ЕС едины сейчас - и мы будем едины в будущем", - сказала председатель ЕК в ходе выступления в Страсбурге на пленарной сессии Европейского парламента.

9 июля министерство финансов Украины сообщило о планах до конца года получить около 20 млрд евро от Евросоюза в качестве помощи. Как уточнили в украинском внешнеполитическом ведомстве, бюджетная поддержка от Евросоюза Украине за три года достигла 52,5 млрд евро.

Ранее Еврокомиссар по расширению ответила на вопрос о сроках членства Украины.


Андрей Хромов

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