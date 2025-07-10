Рубио: арсеналы Европы истощены из-за поддержки Киева, НАТО нужно восстановление

Арсеналы вооружений Европы оказались истощены на фоне поддержки Украины, что требует масштабного восстановления оборонного потенциала НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в авторской колонке, опубликованной на сайте издания USA Today.

Рубио отметил, что альянсу предстоит восполнить ключевые компоненты из-за поддержки Украины, а также давно забытые способности - включая стратегическую переброску, системы ПВО, а также артиллерию, средства управления и контроля.

Госсекретарь США отметил, что на фоне согласованного решения о доведении военных расходов стран НАТО до 5% ВВП, США станут единственной страной, владеющая промышленным потенциалом, который способен полностью удовлетворить оборонные потребности Европы.

24-25 июня в Гааге состоялся саммит НАТО, на котором лидеры стран-участниц организации согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции подчеркнул, что Североатлантический альянс должны быть уверен, что сможет защититься от российской угрозы.

По мнению Рютте, Западу не следует быть «наивным по отношению к России».

Ранее на Западе описали сценарий потенциальной войны России и НАТО.

Павел Иванов