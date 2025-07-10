"Воздушное наступление": Россия нанесла по Украине самый мощный удар с начала СВО

Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины

В ночь на 9 июля ВС РФ нанесли один из самых массированных огневых ударов по объектам на территории Украины за все время СВО. Минобороны РФ сообщило, что армия России поразила аэродромы, склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. Какими будут следующие атаки и что такое стратегическое воздушное наступление - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

"Масштабная атака"

По предварительным данным, в массированном огневом ударе принимали участие более 728 БЛА типа «Герань» различных модификаций, семь крылатых ракет воздушного базирования Х-101, а также шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

Минобороны Российской Федерации сообщило, что удары были нанесены по складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 135 районах. В операции участвовали военные самолеты, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по инфраструктуре военных аэродромов», - говорится в сообщении ведомства.

По информации украинской армии, основной удар пришелся на город Луцк в Волынской области на западе Украины.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что аэродромы и авиабазы ВСУ подверглись ударам в Конотопе, Миргороде, Нежине, Луцке и Львове.

Портал mk.ru описал удар как «одну из наиболее масштабных и тщательно спланированных атак с начала лета». А президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале назвал его «новой масштабной атакой».

Дальше - больше?

До планки "1000 БЛА за ночь", о которой недавно писала британская газета The Telegraph, недалеко.

«Растущая оборонная промышленность России, подкрепленная расширением ракетного завода в Воткинске и быстро расширяющимися цепочками поставок, вскоре может позволить России за одну ночь запустить 1000 ракет и беспилотников», - говорилось в прогнозе издания.

В материале утверждалось, что оборонная промышленность России якобы "при поддержке китайских компаний" накапливает достаточно оружия, чтобы выдержать еще как минимум два года конфликта.

Глядя на последний удар российских военных по территории Украины, можно с уверенностью сказать, что предположение о налете в ближайшее время 1000 беспилотников скоро окажется соответствующим реальности. В таких ударах со временем будут принимать участие и две, и три тысячи БЛА.

При этом нельзя исключать, что со временем в системе стратегических действий ВС РФ и формах применения войск появится нечто подобное стратегическому воздушному наступлению, осуществляемому с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В частности, это могут быть многодневные бомбардировки противника протяженностью в 2-3 месяца, осуществляемые по единому замыслу и плану под общим руководством верховного главнокомандующего с целью полного разрушения военного и экономического потенциала противника.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок