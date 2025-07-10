Азиатский тир: Тайвань начал отработку сценария полномасштабной войны с КНР

В учениях примут участие более 22 тыс. резервистов

Тайвань начал крупнейшие в своей истории военные учения «Хань Куанг». В них примут участие более 22 тыс. резервистов, а сценарий предполагает моделирование китайской блокады и вторжения. Одновременно с тайваньскими учениями в регионе пройдут совместные маневры ВВС США и Японии. В официальном комментарии Минобороны КНР говорится, что учения являются «блефом и самообманом» и попытки силового решения вопроса о независимости Тайваня ведут в тупик.

Цель учений Тайваня

На учениях Тайвань смоделирует блокаду и вторжение со стороны Китая и отработает отражение десанта и нанесение высокоточных ударов с моря, земли и воздуха. Маневры проходят под предлогом давления со стороны Китайской Народной Республики (КНР), которая, по заявлениям Тайваня, всё чаще вторгается в зону ПВО острова. Ранее власти Тайваня заявляли, что Пекин может напасть в 2027 году.

Комментируя начало тайваньских учений «Хань Куанг», Минобороны Китая отметило, что учения являются «блефом и самообманом руководства Демократической прогрессивной партии, пытающейся привязать население к боевой колеснице независимости Тайваня». Попытки добиться независимости Тайваня силой являются тщетными и ведут в тупик, сказал представитель минобороны КНР Цзян Бинь.

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В «Хань Куанг» примут участие более 22 тыс. резервистов. Продлятся учения 10 дней. Впервые в них будут задействованы новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS американского производства. Параллельно пройдет масштабная тренировка гражданской обороны — с воздушными тревогами и эвакуацией в городах.

Ранее, 5 июля, издание Taiwan News написало, что на Тайване в составе 58-го артиллерийского командования появилось подразделение реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Армия страны закупила 29 РСЗО, 11 из них были поставлены в прошлом году.

Маневры «Хань Куанг» являются ежегодными с середины 1980-х годов, напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

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— На них Тайвань всегда отрабатывает сценарий полномасштабной войны с КНР. Они предполагают, что будет сначала блокирование острова силами ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а затем нанесение массированных высокоточных ударов по тайваньским авиа- и военным базам, командным пунктам и центрам связи с целью нарушения системы управления, установления господства в воздухе и ослабления береговой обороны, после чего НОАК должна приступить к массированной десантной операции, — сказал он «Известиям».

Эксперт также отметил, что в ходе этих учений традиционно проводится массовый призыв резервистов для отработки их масштабной мобилизации и формирования из них подразделений и соединений в ходе войны.

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— Резервисты — это те, кто отслужил обязательную срочную военную службу и подлежат первоочередной мобилизации в случае войны, — объяснил Юрий Лямин. — Быстрое наращивание за счет мобилизованных людей численности вооруженных сил является важнейшей частью тайваньской стратегии на случай войны, поэтому в последние годы всё больше и больше резервистов привлекают для данных учений. Так, для аналогичных прошлогодних учений призывались более 14 тыс. резервистов, в этом году уже более 22 тыс. человек.

Азиатское НАТО

Видно, как Соединенные Штаты Америки во главе с Дональдом Трампом высвобождают свои силы в Европе, на Ближнем Востоке и пытаются сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе. Но они не будут воевать с Китаем, они создадут некое азиатское НАТО в лице Японии, Южной Кореи, Филиппин, может, подтянут Австралию и пытаются сейчас склонить на свою сторону Индию, считает эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

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— Все зарубежные средства массовой информации начали анализировать и говорить, что Китай и Россия хотят что-то сделать с Тайванем. Учения сопряжены с тем, чтобы разогнать эту тему и поднять степень напряженности, — отметил он. — Сам Китай довольно активно перед этим проводил учения и показывал, как он будет блокировать остров и какие ресурсы использовать. Он подключал и воздушные силы, и космические, сухопутные войска. Здесь никакого секрета нет. В принципе, Китай готовится к возможному столкновению, но пока что говорит, что в состоянии решить все вопросы мирным путем.

Параллельно с учениями «Хань Куанг» в Японии начались крупномасштабные учения американских и японских ВВС Resolute Force Pacific. Их главная цель — противодействие Вооруженным силам Китая, которые, по мнению Вашингтона и Токио, существенно активизировались в последнее время в зоне Восточной Азии и прилегающих акваторий.

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В маневрах примут участие свыше 300 военных самолетов. С обеих сторон задействованы истребители пятого поколения F-35, а также F-15 и F-16. Учения будут проводиться с использованием шести баз ВВС на территории Японии.

Они расположены в обширном районе от самого северного острова Хоккайдо до крайнего юго-запада главного острова страны Хонсю. В частности, на базе Титосэ на Хоккайдо пройдут учения по оперативному восстановлению разрушенной взлетно-посадочной полосы, на базе Мисава на севере Хонсю — тренировки по эвакуации раненых.

Значительная часть самолетов, включая воздушные заправщики, будет задействована в отработке взаимодействия по защите воздушного пространства всей японской территории и прилегающих районов.

Юлия Леонова