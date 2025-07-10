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Военное обозрение

«Первый в мире маловысотный беспилотник»: Турция показала испытания дрона-камикадзе Talay для ударов по морским и береговым целям

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая оборонная компания SolidAERO показала испытания своего морского дрона-камикадзе TALAY, который подобно экранопланам скользит над поверхностью моря на высоте менее метра. Впервые он был представлен в 2024 году.

Это первый в мире маловысотный беспилотник

- заявляет разработчик.

Как указывается в издании Anadolu, беспилотник двигается на высоте от 0,3 до 150 метров. Грузоподъёмность составляет до 30 кг, скорость до 200 км/ч. БПЛА может находиться в воздухе в течение 3 часов. Дальность связи через ретрансляторы составляет до 300 км. При этом беспилотник может совершать полёт в автономном режиме.

Компактная складная конструкция крыла и лёгкий композитный корпус обеспечивают возможность развёртывания с различных морских платформ. Дрон может выполнять широкий круг задач, от разведки до нанесения высокоточных ударов по кораблям противника или по береговым целям (например, портовой инфраструктуре), даже в условиях волнения моря 3 балла.

TALAY обеспечивает непревзойденную производительность в морской среде благодаря превосходной скорости, дальности и низкому профилю следа, обусловленному небольшой ЭПР и конструкцией, не оставляющей акустических следов

- отмечает разработчик.

Как предполагается, по завершении морских испытаний TALAY поступит в производство (на верфи Yonca): ориентировочная дата – октябрь 2026 года. Первые серийные образцы планируется передать в войска в январе 2027 года.

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Турция
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Anadolu УДК
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БПЛА
1 комментарий
№1
10.07.2025 14:53
Водный мотоцикл или по другому аквабайк. На 300 км в нем  места не хватит для топлива. Двигатель не просматривается. 0.5 м от поверхности и 150 м это кардинально разные среды. Судя по всему это рекламная акция концепта от фирмы.
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