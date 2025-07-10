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Военное обозрение

«Будут сдерживать Россию на Охотском море и Дальнем Востоке»: в западной прессе сообщается о начале развёртывания Японией «гиперзвуковых» ракет HVGP

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HVGP

Как ранее сообщало «ВО», в конце июня Япония представила ракету HVGP, позиционируя её как гиперзвуковое средство поражения. Однако её скорость в 5 Махов позволяет усомниться в данной классификации. Тем не менее западные аналитики возлагают на неё большие надежды в деле борьбы с КНР.

Ожидается, что ракетный комплекс HVGP будет обладать на конечном этапе полёта манёвренностью, позволяющей преодолевать защиту китайских авианосцев. Он может служить средством нейтрализации ядерного потенциала КНДР, включая инфраструктуру для запуска баллистических ракет

- даётся оценка новому изделию экспертами из GlobalData.

Предполагается, что Япония, сделав ставку на HVGP, инвестирует в 2025-2035 годы около $14,3 млрд в закупку гиперзвуковых ракет наземного и корабельного базирования. В настоящее время она представлена только в сухопутном варианте, будучи установленной на сильно модифицированное шасси от ЗРК Type 03 Chu-SAM. По мнению западных аналитиков, развёртывание HVGP позволит в определённой мере компенсировать стремительное расширение флота Китая, который, как указывается, намеревается развернуть 6 АУГ в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в GlobalData, помимо гиперзвукового оружия, Япония также наращивает свой военно-космический потенциал. В частности, модернизацию проходит «квазизенитная спутниковая система» QZSS, которая должна обеспечивать непрерывную передачу данных о местоположении противника для повышения точности гиперзвуковых ракет.

Западная пресса, ссылаясь на неофициальную информацию, сообщает о начале развёртывания Токио первых подразделений, оснащённых гиперзвуковыми планирующими ракетами HVGP, - по батальону на островах Кюсю и Хоккайдо.

Размещение на Кюсю позволяет контролировать спорные территории, такие как острова Сенкаку [японское название Дяоюйдао], а на Хоккайдо осуществлять мониторинг и сдерживание в отношении Охотского моря и Дальнего Востока России

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, на первом этапе они будут к 2026 году вооружены HVGP Block 1 c дальностью действия от 500 до 900 км. Дальнейшее усовершенствование ракеты, запланированное на 2030-е годы, позволит перейти к Block 2A и Block 2B с дистанцией полёта 2000 и 3000 км соответственно.

Таким образом, HVGP в перспективе сможет наносить удары на большой глубине по всему региону Восточной Азии

- указывается в издании.

HVGP, несмотря на то, что официально позиционируется как оборонительная система «защиты островов», является де-факто первой баллистической ракетой Японии. Комплекс разработан как оружие дальнего действия, специально предназначенное для нанесения ударов по силам и инфраструктуре противника из-за пределов досягаемости средств ПВО неприятеля или систем контрбатарейной борьбы.

Задачи, поставленные перед этой системой, отражают переход от статичной обороны территории к упреждающему сдерживанию в соответствии с недавно принятой в Японии политикой «контрнаступления»

- говорится в издании.

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Япония
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ГЗЛА
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