Россия помогает Индии ремонтировать корабельные ЗРК "Кашмир"

В орудиях можно будет использовать не только штатную, но и новую зенитную управляемую ракету с наклонным стартом, которой укомплектованы ЗРК "Штиль-1" на фрегатах класса Talwar и Shivalik

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские специалисты вместе с индийскими партнерами проводят в Индии ремонт и модернизацию корабельных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Кашмир". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех).

"Сегодня российская сторона при участии индийских партнеров проводит в Индии ремонт и модернизацию корабельных зенитных ракетных комплексов "Кашмир", поставленных в страну с конца 90-х годов и установленных на кораблях проекта 15 типа Delhi", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что это позволит использовать в них не только штатную, но и новую зенитную управляемую ракету с наклонным стартом, которой укомплектованы ЗРК "Штиль-1" на фрегатах класса Talwar и Shivalik.

"Штиль-1" - ЗРК средней дальности для организации круговой обороны надводных кораблей от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям вероятного противника. Разработан российским Морским научно-исследовательским институтом радиоэлектроники "Альтаир" (входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей").

Фрегаты Talwar проекта 11356 и строились на российских верфях по заказу ВМС Индии в 1999-2013 годах. Корабли разрабатывались Северным проектно-конструкторским бюро (Санкт-Петербург) как экспортный вариант сторожевого корабля проекта 1135 "Буревестник".