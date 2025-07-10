Россия впервые создаст группировку из 300 спутников

Баканов: Российская компания впервые создаст группировку из 300 спутников

Одна из российских компаний впервые создаст группировку более чем из 300 спутников, заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Один из операторов разворачивает группировку более чем из 300 аппаратов. И в конце текущего года также будет первый серийный запуск», — сказал спикер.

Он добавил, что группировку с таким количеством аппаратов Россия еще не создавала.

В июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России уже запустили конвейерные линии по производству спутников.

В октябре гендиректор компании «Решетнев» Евгений Нестеров на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024 представил презентацию, согласно которой Россия к 2030 году запустит на околоземную орбиту 162 спутника производства возглавляемого им предприятия.