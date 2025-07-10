ВМС США отказались от запускаемых из торпедных аппаратов АПЛ одного из типов подводных беспилотников

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Военно-морские силы США отказались от использования подводных беспилотников одного из типов Razorback. Данные БПА запускаются из торпедного аппарата атомной подводной лодки и после выполнения, очевидно, разведывательной, задачи должны возвращаться обратно на борт субмарины, отмечается в публикации онлайн-издания военной тематики The War Zone (TWZ).

Это решение вызывает вопросы о работе над как минимум косвенно связанным с этим БПА, запускаемым и извлекаемым из торпедной трубы подлодки беспилотником под названием Yellow Moray, в разработке которого ВМС США в последние месяцы демонстрируют стабильный прогресс. При этом командование американского военного флота регулярно подчёркивает преимущества, которые в целом даёт широкое применение беспилотных аппаратов, запускаемых из торпедных аппаратов и возвращаемых на борт подводных лодок.

В основе всех версий Razorback лежит высокомодульный REMUS 600 — беспилотный подводный аппарат торпедообразной формы, генеральным подрядчиком которого в настоящее время является Huntington Ingalls Industries (HII). Лаборатория океанографических систем Вудс-Хоул изначально разработала REMUS 600, который затем был запущен в производство компанией Hydroid.

В стандартной конфигурации REMUS 600 имеет длину 3,2 метра, диаметр 32,5 сантиметра, вес 237 килограммов и может работать на глубине до 180 метров. Заявленная автономность данного БПА составляет до 70 часов, но это зависит от конкретной конфигурации и других факторов. Аппарат способен к полуавтономной работе по заранее заданному маршруту и может взаимодействовать с кораблями и другими узлами через канал передачи данных, подключённый к небольшой мачтовой антенне в задней части корпуса, когда аппарат движется близко к поверхности.

При этом в целом разработка запускаемых с АПЛ беспилотников по программе Razorback вроде как не остановлена. Издание сообщает, что ВМС США запросили в бюджете на 2026 год средства на ее продолжение, но в обновленном формате.

Razorback — это беспилотный подводный аппарат среднего класса, способный к постоянному автономному зондированию океана и сбору данных в поддержку миссии ВМС по разведке и подготовке оперативной среды (IPOE)

— говорится в запросе ВМС на выделение бюджета на 2026 финансовый год.

Существует два типа БПА Razorback: модель MK19, ранее называвшаяся Razorback Dry Deck Shelter (DDS), и Razorback MK20, ранее называвшийся Razorback Torpedo Tube Launch and Recovery (TTL&R). Закупки варианта Razorback MK19 начались в 2017 финансовом году, а его оперативное развёртывание на флоте началось в 2021 финансовом году. Однако 10 февраля 2025 года ВМС приняли решение прекратить программу MK20 из-за значительных задержек в графике и невозможности выполнить ключевые требования.

Никаких дополнительных подробностей о решении отменить выпуск Mk 20 Razorback не приводится, пишет TWZ. В бюджетном запросе ВМС на 2026 финансовый год нет явных упоминаний о беспилотном подводном аппарате Yellow Moray, который также является вариантом REMUS 600. Неясно, какая именно связь существует между Mk 20 Razorback и Yellow Moray (и являются ли они разными названиями одной и той же программы) и как прекращение выпуска первого может повлиять на второй.

В предыдущих репортажах TWZ отмечалось, что модульная конструкция REMUS 600 может в будущем позволить использовать эти аппараты не только для миссий типа IPOE, но и в качестве ложных целей. Активная стимуляция вражеских датчиков и наблюдение за реакцией противника также могут позволить собрать полезную информацию о его возможностях, тактике, методах и процедурах.

Несмотря на решение о прекращении разработки Mk 20 Razorback и возможные последствия для Yellow Moray (если эти программы не являются одним и тем же проектом), ВМС явно заинтересованы в новых беспилотных подводных аппаратах, запускаемых из торпедных аппаратов и возвращаемых на базу, для общего использования на подводных лодках. Часть работ может вестись в условиях секретности, уточняет TWZ.

Американских военных явно подстегивает и то, что аналогичные работы, причем весьма успешно, ведет и Китай. Недавно ВМС НОАК произвели пуск и принятие обратно на борт после выполнения миссии в воздухе беспилотника, запущенного с подводной лодки. Причем в китайской прессе утверждается, что американские дроны данного типа запускаются и принимаются на борт АПЛ только когда она находится в надводном положении. В то время как китайские беспилотники стартуют и возвращаются обратно на субмарину, находящуюся постоянно под водой.

Хотя это спорно. Еще в 2013 году сообщалось, что с подлодки ВМС США был осуществлен успешный запуск беспилотного летательного аппарата XFC UAS (eXperimental Fuel Cell Unmanned Aerial System) из торпедного аппарата, когда субмарина находилась под водой. Правда, приземлился он на американской военно-морской базе на Багамах, на острове Андрос. Да и пуск производился в специальном торпедном контейнере, из которого XFC UAS был запущен в воздух уже над морем.

Кроме того, китайский дрон имеет конструктивную особенность. Под водой он движется со сложенными крыльями, словно торпеда, которые расправляет в воздухе и становится «стандартным» БПЛА.