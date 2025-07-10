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Военное обозрение

Весь объём производства идёт в Польшу: Южная Корея показала изготовление танков K2

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейское издание KFN показало видео, на котором запечатлена линия концерна Hyundai Rotem по производству танков K2 Black Panther.

Как утверждается, в настоящее время она работает на полную мощность и выпускает более 10 танков в месяц. До этого сдвига ежемесячный объём производства составлял в среднем 3 -4 экземпляра, то есть от 30 до 50 единиц в год. Текущий показатель более 10 машин в месяц свидетельствует о значительном наращивании выпуска и полностью обусловлен требованиями польского экспортного контракта.

Как пояснили в компании, вся эта продукция в полном объёме теперь идёт исключительно на выполнение коммерческого соглашения с Польшей стоимостью около $6,7 млрд (взяты у Сеула в кредит). Оно предусматривает поставку 180 ОБТ (ранее была передана аналогичная партия), из которых на этот раз 117 экземпляров должны быть изготовлены в Южной Корее, а оставшиеся – Варшавой на собственных мощностях.

Возможность закупки до 300 единиц K2 в дополнение к своему парку Abrams рассматривает Румыния. Также ведутся переговоры с Египтом и Словакией. Заказчиков привлекают как ТТХ танка, так и быстрое выполнение контрактов южнокорейской оборонкой. Пользуется спросом и другая боевая техника, предлагаемая Сеулом, - САУ K9 и РСЗО Chunmoo.

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