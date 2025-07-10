Белоусов предложил министру обороны Казахстана ознакомиться с возможностями ОПК России

Казахстан придает особое значение развитию сотрудничества с Россией, заявил глава военного ведомства республики

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с главой военного ведомства Казахстана Дауреном Косановым предложил коллеге ознакомиться с потенциалом российского оборонно-промышленного комплекса, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Планируем познакомить вас и с научными достижениями в области обороны, и с достижениями нашей промышленности и оборонно-промышленного комплекса", - сказал Белоусов на переговорах с Косановым в Москве.

"В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере", - информирует Минобороны России.

Приветствуя коллегу, Белоусов отметил, что для него подготовлена насыщенная программа в рамках первого визита в РФ в качестве министра обороны Казахстана.

В свою очередь Косанов отметил, что это его первый официальный визит за рубеж в качестве министра обороны республики.

"Для меня это очень важно, это мой первый официальный визит за рубеж в качестве министра обороны. Рад, что на регулярной основе нам удается встречаться, делиться мнениями, согласовывать наши дальнейшие шаги, направленные на эффективное взаимодействие наших ведомств", - сказал Косанов, слова которого приведены в сообщении.

Он также отметил, что республика придает особое значение развитию сотрудничества с РФ.

"Нас традиционно связывают добрососедские отношения, стратегическое партнерство", - сказал министр обороны Казахстана.