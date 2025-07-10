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РОС пообещали разработать на российском ПО

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости.

Глава «Роскосмоса» Баканов сообщил, что РОС будет разработана на российском ПО

Российская орбитальная станция (РОС) будет разработана на российском программном обеспечении (ПО), пообещал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов премьер-министру России Михаилу Мишустину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Баканова, речь идет о полном цикле разработки, к которому будут подключен целый ряд организаций госкорпорации, что позволит наблюдать за всей цепочкой создания продукта.

«И Российскую орбитальную станцию, которая придет на смену международной космической, мы как раз разрабатываем на подобном российском программном продукте», — сказал глава госкорпорации.

В июне Баканов заявил, что Международную космическую станцию планируется эксплуатировать минимум до 2028 года.

В том же месяце вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что задача роботов — помогать космонавтам обслуживать перспективную РОС.

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Мантуров Денис
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