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Демилитаризация Украины является "абсолютной красной линией" для европейцев, утверждает Себастьен Лекорню (Le Figaro, Франция)

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибывают на встречу министров обороны коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 10 апреля 2025 года
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас, министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибывают на встречу министров обороны коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия, 10 апреля 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Себастьен Лекорню: демилитаризация Украины является для Европы красной линией

Министр вооруженных сил Франции Лекорню заявил, что Европа не согласится с демилитаризацией Украины, его слова приводит Le Figaro. Париж и Лондон готовят сейчас новую встречу "коалиции желающих", на ней будут обсуждаться в том числе планы отправки на Украину европейских "сил поддержки".

Россия требует демилитаризации Украины, но это условие является "абсолютной красной линией" для европейцев, заявил министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Накануне встречи "коалиции желающих", на которой будет обсуждаться конфликт между Украиной и Россией, министр вооруженных сил Себастьен Лекорню заявил в интервью еженедельнику Valeurs Actuelles, что "наша абсолютная красная линия — это демилитаризация Украины".

"Мы должны быть последовательными. Мы не можем отказывать Украине во вступлении в НАТО и в то же самое время соглашаться с тем, что у нее больше не будет армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечивать собственную безопасность. Это ключевой фактор, потому что в противном случае я не вижу особых шансов обеспечить и безопасность соседних стран", — сказал Себастьен Лекорню.

Новая встреча "коалиции желающих" состоится в четверг

"Коалиция желающих", деятельность который координируется Францией и Великобританией, в четверг проведет в Риме встречу на уровне глав правительств, обсуждаться будут вопросы восстановления Украины. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, который находится сейчас с визитом в Соединенном Королевстве, примут в ней участие [в режиме видеоконференции] с британской военной базы.

Коалиция разрабатывает гарантии безопасности для Украины, в том числе проект создания "сил поддержки", призванных гарантировать условия будущего прекращения огня и предотвращение любой возможной атаки со стороны России. По мнению Себастьяна Лекорню, "коалиция желающих имеет то преимущество, что она предлагает основу для размышлений о дне, который наступит после" [завершения боевых действий].

На прошлой неделе Кремль заявил, что на данном этапе считает "невозможным" достичь своих целей на Украине политико-дипломатическими средствами. После безрезультатного телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом Россия продолжила широкомасштабное наступление.

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