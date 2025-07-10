Войти
Lenta.ru

«Роскосмосу» на поддержание конкурентоспособности выделят четыре триллиона рублей

499
0
0
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости.

Премьер Мишустин анонсировал выделение госкорпорации «Роскосмос» 4 трлн рублей

Правительство России планирует выделить госкорпорации «Роскосмос» четыре триллиона рублей согласно новому национальному проекту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с руководителем госкорпорации Дмитрием Бакановым. Об этом сообщает ТАСС.

«На его финансирование предусмотрено около 4 триллионов рублей до 2036 года. В первую очередь мы направим эти средства на поддержание конкурентоспособности российской космической отрасли», — сказал глава кабинета министров.

В июне Баканов сообщил, что разработку тяжелой ракеты «Ангара-А5В» — версии носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородной третьей ступенью КВТК — планируется завершить в 2030 году.

В том же месяце первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что в России уже запустили конвейерные линии по производству спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
КВТК
Компании
Роскосмос
Персоны
Мантуров Денис
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:55
  • 5
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 10.07 15:26
  • 1
БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников
  • 10.07 14:53
  • 1
«Первый в мире маловысотный беспилотник»: Турция показала испытания дрона-камикадзе Talay для ударов по морским и береговым целям
  • 10.07 13:52
  • 9593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 08:18
  • 8
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 09.07 16:12
  • 0
Россия против Украины: дипломатия исчерпана
  • 09.07 16:01
  • 0
«Железный защитник» или прощальный марш
  • 09.07 09:51
  • 2
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 09:49
  • 2
Зеленоградский завод вложил 118 млрд в 130-нм производство чипов
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт