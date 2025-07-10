На саммите БРИКС в Бразилии пытаются переосмыслить коллективный подход к мировым проблемам (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: саммит БРИКС в Бразилии меняет подход к мировым проблемам

Саммит БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро, бросил вызов богатым странам Запада, пишет The Guardian. Организация, объединяющая 11 стран и 40% населения планеты, видит возможность действительно положить конец атлантическому господству — и не боится открыто критиковать курс США и Брюсселя.

Автор: Джонатан Уоттс

Президент Лула критикует богатые страны за их позицию в вопросах климата и торговли. Однако в целом блок остается раздробленным и несбалансированным.

В то время как Соединенные Штаты уходят с международной арены, самый влиятельный политический альянс на Глобальном Юге, собравшийся в Бразилии на этой неделе, стремится возродить и переосмыслить коллективный подход к мировым проблемам.

Саммит БРИКС, который проходит в Музее современного искусства на берегу залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро, не только служит своеобразной репетицией Конференции ООН по климату (COP30), запланированной на ноябрь в Белене, но и представляет собой вызов для более богатых стран. По мнению участников, эти страны не выполняют свои обязательства, не оказывают помощь бедным регионам, укрываются в бункерах и запускают ракеты.

В воскресенье, открывая конференцию БРИКС, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва озвучил тревожный прогноз для всего мира. "Спустя восемьдесят лет после победы над фашизмом и создания Организации Объединенных Наций мы столкнулись с беспрецедентным кризисом многосторонности. С трудом завоеванные достижения, например, договоренности по климату и глобальной торговле, оказались под угрозой", — сказал бразильский президент. Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что независимость группы БРИКС может оказаться под угрозой.

Президент США Дональд Трамп ввел высокие пошлины на товары из некоторых стран БРИКС и пригрозил ввести дополнительные [пошлины], если эти страны будут продолжать искать способы отказаться от доллара в международной торговле.

Уровень военной напряженности продолжает расти. Лула осудил ракетные удары США по Ирану (одной из стран-членов БРИКС), геноцид, осуществленным Израилем в секторе Газа, специальную военную операцию РФ (одной из стран-основательниц БРИКС) на Украине и решение НАТО увеличить военные расходы до 5% ВВП. "Всегда легче инвестировать в войну, чем в мир. Угроза ядерной катастрофы вновь становится частью повседневной жизни", — сказал он.

Бразильские дипломаты считают альянс БРИКС неотъемлемой частью формирующегося нового мирового порядка. В связи с тем, что Трамп призывает США придерживаться более изоляционистской позиции "Америка прежде всего", некоторые страны видят в этом возможность для перехода от доминирования одной сверхдержавы к более справедливой и многополярной системе глобального управления.

Группа БРИКС должна иметь достаточный вес, чтобы проводить изменения. На долю 11 стран-членов приходится 40% населения планеты и мировой экономики, а также более половины мировых выбросов парниковых газов. По всем этим показателям она опережает страны "Большой семерки" (G7) — самые богатые и идеологически капиталистически развитые государства мира, которые в основном расположены на так называемом Глобальном Севере. Однако страны БРИКС отличаются разобщенностью и несбалансированностью. Например, ВВП Китая и его выбросы углекислого газа примерно равны показателям всех остальных членов БРИКС вместе взятых.

На этой неделе произошло неожиданное событие: председатель КНР Си Цзиньпин впервые не приехал на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро без объяснения причин. В связи с этим возникли предположения о возможном снижении интереса Китая к организации.

"С 2014 года в БРИКС наблюдается заметный рост внутренней напряженности. Ситуация усугубилась после начала специальной военной операции на Украине", — сказал Оливер Стенкель, доцент Школы международных отношений Фонда Жетулиу Варгаса (FGV) в Сан-Паулу.

Президент России Владимир Путин присоединился к саммиту БРИКС в формате видеоконференции в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Также стоит отметить отсутствие президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и президента Ирана Масуда Пезешкиана. Иранский лидер планировал посетить Рио-де-Жанейро до нападения США и Израиля на Иран, но затем изменил свои планы. Вместо него Тегеран представлял министр иностранных дел Аббас Аракчи.

В опубликованной 31-страничной декларации страны БРИКС осудили военные действия против Ирана, нападения на Газу и тарифы Трампа. При этом тон документа был довольно сдержанным, и в нем также содержались важные заявления о роли доллара. Аналитики утверждают, что Бразилия не хочет вновь сталкиваться с тарифными угрозами Трампа или вызывать недовольство других стран в преддверии COP30. "Мы все чувствовали, что необходимо быть как можно более сдержанными. Бразилия воспринимает COP30 как самую значимую встречу года и считает, что изменение климата — это тема, в которой она может играть ведущую роль", — сказал Стенкель.

Блок БРИКС видит себя голосом Глобального Юга, который испытывает непропорционально большие последствия от климатического кризиса. Это создает мощный стимул для того, чтобы вновь вовлечь более развитые регионы мира в совместный поиск решения общей проблемы. Десять лет назад БРИКС сыграл положительную роль в заключении Парижского соглашения.

Перед началом саммита экологическая неправительственная организация Greenpeace обратилась к лидерам стран БРИКС с призывом заполнить вакуум в климатическом лидерстве, который возник после ухода США. "Это уникальная возможность для решительного и совместного глобального лидерства со стороны стран [Глобального] Юга. Страны БРИКС, некоторые из которых относятся к числу наиболее уязвимых перед лицом климатических изменений, должны воспользоваться этим шансом и занять активную позицию в интересах людей и планеты", — заявила Анна Каркамо из Greenpeace Brazil.

В своей декларации лидеры подтвердили свою приверженность многостороннему подходу к борьбе с климатическими изменениями и договорились объединить усилия для достижения целей Парижского соглашения. Они подчеркнули важность "доступного, своевременного и приемлемого" финансирования для устойчивого и справедливого энергетического перехода. Они также высоко оценили планы Бразилии по созданию фонда на COP30, который будет предоставлять долгосрочное финансирование для защиты окружающей среды. Однако остается неясным, кто будет финансировать этот проект. "Мы призвали потенциальные страны-доноры объявить о значительных взносах", — говорится в декларации. Как сообщается, Бразилия обратилась к Китаю и странам Ближнего Востока, входящим в БРИКС, с просьбой стать одними из спонсоров начального финансирования. Однако ожидается, что основная часть средств поступит от богатых стран северного полушария, которые несут наибольшую ответственность за климатический кризис.

Также был дан отпор европейским государствам. В декларации сказано, что страны БРИКС отвергают "дискриминационные протекционистские меры, не соответствующие международному праву, принимаемые под предлогом экологических проблем, такие как односторонние и дискриминационные механизмы пограничного корректирующего углеродного регулирования и регулирование вырубки лесов", которые продвигаются Евросоюзом. При этом не было упоминаний о сроках поэтапного отказа от нефти, угля и газа. Вместо этого говорилось, что "ископаемые виды топлива по-прежнему будут играть важную роль в мировом энергетическом балансе". В настоящее время в БРИКС входят некоторые из крупнейших мировых производителей нефти и газа. Однако, несмотря на это, БРИКС все еще отстает от G7, особенно от США, Канады и Австралии, в своих планах по увеличению добычи.

Лидеры БРИКС, кажется, больше всего разочарованы двойными стандартами и применением исключительных практик. Ключевая цель Бразилии — пересмотр правил глобального управления. Страна призвала к реформированию ООН, чтобы сделать ее "более демократичной, представительной, эффективной и действенной". Также Бразилия хочет увеличить представительство развивающихся стран в ключевых органах принятия решений. Этот вопрос уже много лет занимает важное место в повестке дня БРИКС. Он частично перекликается с недавними призывами ученых и представителей гражданского общества к реорганизации структур ООН. Особенно это касается климатического процесса, который в прошлом году был признан "не соответствующим целям" из-за влияния лоббистов ископаемого топлива.

Однако, если саммит, состоявшийся на этой неделе, был каким-то индикатором, то внутри БРИКС не наблюдается большого стремления к подотчетности и прозрачности. В первый день доступ СМИ к национальным делегациям был строго ограничен. Гражданские активисты отсутствовали на этом мероприятии. Возможно, причиной тому стали многочисленные военные автомобили с водометами и сотни военнослужащих с автоматами, которые перекрыли улицы.

Бразилия, всегда выступавшая за многосторонность, на этой неделе попыталась сгладить противоречия как внутри, так и за пределами саммита. Однако на COP30, которая пройдет в ноябре, ее ждет еще более сложная задача. В прошлом месяце в Бонне чуть не сорвались подготовительные переговоры из-за финансовых трудностей. Европейский союз и другие развитые страны отказались компенсировать недостаток средств в климатических фондах, образовавшийся после выхода США из [Парижского] соглашения. Этот вопрос, а также расширение зон военных действий, вероятно, станут главными темами встречи в Белене. На этом мероприятии представители стран Глобального Юга смогут обсудить, является ли новый мировой порядок реальностью или это всего лишь иллюзия.