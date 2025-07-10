ВС Тайваня сформировали первое подразделение РСЗО M142 HIMARS

ЦАМТО, 9 июля. По информации тайваньских СМИ, 4 июля в Тайчжуне состоялась церемония, посвященная созданию в составе ВС Тайваня первой батареи, оснащенной американскими РСЗО M142 HIMARS.

В мероприятии принял участие министр национальной обороны Тайваня Веллингтон Ку.

Батарея, укомплектованная военнослужащими, прошедшими подготовку в США, вошла в состав 58-го командования артиллерии Сухопутных войск Тайваня. Первые учения с боевой стрельбой HIMARS состоялись 12 мая на базе Цзюпэн.

По оценке эксперта тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности (INDSR) Шу Сяо-хуаня (Shu Hsiao-huang), поставка HIMARS существенно усилит возможности сдерживания Китая. Тем не менее, СВ Тайваня должны полностью пересмотреть доктрину применения артиллерии с учетом возможностей HIMARS.

Так, по оценке Шу Сяо-хуаня, устаревшую доктрину сосредоточения орудий и ракетных комплексов следует заменить рассредоточением подразделений с децентрализацией управления огнем и большим акцентом на точность. Это позволит улучшить защиту авиабаз и сосредоточений войск от дальнобойных систем вооружения Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Точный огонь артиллерии позволит нанести тяжелые потери НОАК до высадки на Тайване.

Кроме того, в процессе анализа находится проект стоимостью 90 млрд. тайв. долл. (3,1 млрд. долл. США), предусматривающий покупку в США 168 самоходных гаубиц M109A7 и машин пополнения боезапаса. Эти установки позволят заменить все состоящие на вооружении ВС Тайваня самоходные гаубицы. Предполагается, что после поставки M109A7 ВС Тайваня также постепенно откажутся от всех буксируемых артиллерийских орудий.

Проработка проекта началась после того, как президент Уильям Лай в феврале объявил об увеличении расходов на оборону до 3% ВВП.

Закупка гаубиц может быть реализована за счет средств специального бюджета в объеме 300-500 млрд. тайв. долл., который МНО Тайваня планирует выделить на закупку оружия в США.

На текущий момент перечень закупаемых систем вооружения окончательно не определен. Представители США рекомендуют Тайваню закупить больше ракетных систем и БЛА, вместо вертолетов и систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Командование ВС Тайваня, в свою очередь, планирует заказать барражирующие боеприпасы, необитаемые ударные катера-камикадзе, системы боевого управления и артиллерийские системы.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M142 HIMARS, 64 оперативно-тактических ракет M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 436,1 млн. долл. США.

В мае 2023 года МНО Тайваня объявило о закупке в США 18 дополнительных M142 HIMARS. Причиной их приобретения стали проблемы с поставкой 155-мм самоходных гаубиц M109A6 "Паладин". Таким образом, общее число законтрактованных Тайванем M142 возросло до 29 ед.

Первые 11 РСЗО были доставлены на Тайвань в конце 2024 года.