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ТАСС

Стубб: конфликт на Украине, скорее всего, не завершится к концу лета

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Президент Финляндии Александер Стубб
Президент Финляндии Александер Стубб.
Источник изображения: © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Президент Финляндии отметил, что все идет "к моменту, когда все поймут, что пора положить конец конфликту"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб считает, что до конца лета не удастся достичь мирных договоренностей по украинскому конфликту.

"Одну неделю я настроен оптимистично, другую - пессимистично. Сейчас я настроен весьма пессимистично в отношении того, что перемирие будет достигнуто до конца лета", - сказал он в интервью канадскому телеканалу CBC.

Стубб добавил, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед похоронами Папы Римского Франциска в Ватикане обнадежила его, и что прекращение огня скоро состоится. Президент Финляндии также подчеркнул, что все идет "к моменту, когда все поймут, что пора положить конец конфликту".

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. Российский меморандум предполагает два варианта прекращения огня на Украине. Первый - полный вывод ВСУ и других украинских военизированных формирований с территории РФ, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР, а также их отвод на расстояние от границ России, согласованное сторонами и в соответствии с утвержденным положением. Вторая опция прекращения огня для Киева подразумевает пакетное решение из 10 пунктов. В их числе - запрет на передислокацию ВСУ, кроме перемещений для отвода на расстояние от границ РФ, согласованное сторонами, прекращение мобилизации и начало демобилизации на Украине. Кроме того, он предусматривает прекращение иностранной военной помощи Украине, в том числе предоставления разведданных и оказания услуг спутниковой связи, а также отказ от военного присутствия на Украине третьих стран и от участия зарубежных специалистов в военных действиях на стороне ВСУ. 

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