Польские войска проходят интенсивное перевооружение в ожидании военного противостояния с Россией, однако они готовятся к прошлой войне, массово закупая танки, бронемашины, САУ, РСЗО, истребители и при этом игнорируя как беспилотники, так и средства борьбы с ними.

Польша не имеет реальной защиты от атак дронов. Армия располагает примерно десятком систем борьбы с беспилотниками, которые устарели и неэффективны. Критически важные объекты инфраструктуры, такие как аэропорты и электростанции, практически полностью беззащитны

- говорится в издании Rzeczpospolita.

Как указывается, за защиту ключевых объектов страны отвечают охранные компании, не имеющие средств для отражения воздушных налётов, в то время как оборудование, ранее закупленное Минобороны, не способно с ними справиться:

Системы SKYctrl, приобретённые армией, не прошли требуемой обстановкой модернизации, несмотря на растущую угрозу со стороны БПЛА. Проект Kinma приостановлен из-за нехватки средств, а МВД и местные администрации не считают этот вопрос приоритетным. Потенциальная атака может парализовать экономику.

SKYctrl – это совсем недавно созданный продукт польской оборонки ПВО. Комплекс РЭБ отвечает за обнаружение БПЛА и их подавление помехами. Первым заказчиком, после начала СВО, стала Украина, затем, в 2023 году, его приняла на вооружение Польша и приобрела Британия, интегрировав РЛС с АФАР от SKYctrl в ЗРК Terrahawk Paladin.

Судя по публикации в Rzeczpospolita, SKYctrl не справляется с возложенными на него задачами. Так как в Польше ему не с чем бороться, следует предположить, что он себя плохо показал в зоне боевых действий – на Украине. Именно поэтому говорится о необходимости его модернизации.

Kinma – разрабатывавшийся в Польше противодроновый комплекс, состоящий из средств РЭБ и поражения: ракет, ЗАК, боеприпасов с программируемым подрывом, в перспективе рассматривалась возможность добавления лазера.