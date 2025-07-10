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Военное обозрение

БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников

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Источник изображения: topwar.ru

Российские большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 могут получить дополнительные системы для защиты от беспилотников. В частности, противодроновыми системами предположительно будет оборудован БДК «Сергей Кабанов», который строится в Калининграде по модернизированному проекту 11711М.

Как сообщил в интервью изданию «Известия» замгендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации Андрей Ивлев, модернизированные БДК проекта 11711 типа «Владимир Андреев» отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и мощностью двигательной установки и видоизмененной архитектурой. Помимо прочего, БДК этого типа смогут размещать сразу несколько вертолетов. Всего российский ВМФ может получить еще десять таких БДК.

Такие корабли в первую очередь необходимы для выполнения задач на Тихом океане, где много островов, а также на Балтике и в акватории Черного моря. В современных реалиях основная роль БДК — не непосредственно высадка десанта и проведение десантных операций, а воинские перевозки, конвои, переброска войск и т.д. Кроме того, такие корабли могут нести беспилотные системы и безэкипажные катера, которые необходимы для борьбы с подводными лодками, морскими минами и т.д.

БДК проекта 11711 по своим размерам превосходят самые распространенные в ВМФ РФ корабли проекта 775. Они являются самыми крупными по водоизмещению кораблями, построенными в современной России.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
11711
БДК 775
БПЛА
1 комментарий
№1
10.07.2025 15:26
Прошло всего четыре года после трагедии с Черноморским флотом, а корабли уже могут быть оснащены средствами защиты от беспилотников. Создаётся впечатление, что решения принимаются стремительно, как будто форсируют болото. Возможно, так оно и есть, но только это болото не в реальном мире, а в головах тех, кто принимает решения.
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