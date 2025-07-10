БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников

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Российские большие десантные корабли (БДК) проекта 11711 могут получить дополнительные системы для защиты от беспилотников. В частности, противодроновыми системами предположительно будет оборудован БДК «Сергей Кабанов», который строится в Калининграде по модернизированному проекту 11711М.

Как сообщил в интервью изданию «Известия» замгендиректора по проектированию Невского проектно-конструкторского бюро Объединенной судостроительной корпорации Андрей Ивлев, модернизированные БДК проекта 11711 типа «Владимир Андреев» отличаются от базовых кораблей большим водоизмещением и мощностью двигательной установки и видоизмененной архитектурой. Помимо прочего, БДК этого типа смогут размещать сразу несколько вертолетов. Всего российский ВМФ может получить еще десять таких БДК.

Такие корабли в первую очередь необходимы для выполнения задач на Тихом океане, где много островов, а также на Балтике и в акватории Черного моря. В современных реалиях основная роль БДК — не непосредственно высадка десанта и проведение десантных операций, а воинские перевозки, конвои, переброска войск и т.д. Кроме того, такие корабли могут нести беспилотные системы и безэкипажные катера, которые необходимы для борьбы с подводными лодками, морскими минами и т.д.

БДК проекта 11711 по своим размерам превосходят самые распространенные в ВМФ РФ корабли проекта 775. Они являются самыми крупными по водоизмещению кораблями, построенными в современной России.