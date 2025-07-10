Бразилия может приобрести системы ПВО EMADS группы MBDA

ЦАМТО, 9 июля. Бразилия ведет переговоры с Италией по вопросу приобретения системы ПВО EMADS (Enhanced Modular Air Defense Solutions) европейской оборонной компании MBDA.

Согласно информации, опубликованной Rio Times 7 июля, если переговоры завершатся успешно, Бразилия станет первой страной Латинской Америки, разместившей заказ на данную модульную систему ПВО средней дальности, соответствующую стандартам НАТО.

О том, что MBDA с системой EMADS примет участие в тендере на поставку СВ Бразилии армейской системы ПВО средней дальности сообщил изданию Infodefensa.com 18 апреля 2024 года в рамках выставки FIDAE-2024 представитель MBDA, вице-президент по продажам в Латинской Америке и Канаде Патрик де Ла Ревельера.

По его словам, MBDA предлагает Бразилии версию системы EMADS на платформе MAN с колесной формулой 8х8 и зенитной модульной ракетой CAMM в качестве средства поражения, которая будет отвечать всем требованиям, предъявляемым СВ Бразилии, и даже превосходит некоторые из них.

Дополнительным преимуществом предложения MBDA называлась общность EMADS с системой SEA CEPTOR, которая будет использоваться на фрегатах класса Tamandare ВМС Бразилии. Это снижает затраты на закупку и повышает доступность деталей, компонентов и услуг для семейства ракет CAMM.

В рамках программы Pro Adsumus морской пехоты ВМС Бразилии также предлагался комплекс "Мистраль-3". Представитель MBDA напомнил, что бразильская морская пехота использует более старые версии ракет "Мистраль" в качестве ПЗРК.

Справка ЦАМТО:

Минобороны Бразилии одобрило приобретение новых зенитных ракетных систем средней дальности и опубликовало обоснование и основные требования к новой системе вооружения в конце декабря 2020 года, утвердив единые требования для всех трех видов ВС к новой системе ПВО. На тот момент не было принято окончательного решения о том, сколько батарей будет закуплено для СВ, ВВС и ВМС. Как предполагалось, решение будет принято исходя их выделенного объема финансирования.

Согласно требованиям, которые были опубликованы в Brazilian Official Gazette, размещенная на грузовом шасси система должна обеспечивать возможность перехвата самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и БЛА на дальностях до 40 км и высотах до 15 км. Желательна возможность применения системы для поражения реактивных боеприпасов. Комплекс должен транспортироваться по воздуху на борту самолетов KC-390 "Миллениум" и C-130 "Геркулес".

Система должна обеспечивать поражение 16 целей одновременно в секторе 360 град., применяться в режимах ручного управления и автоматического пуска. Вероятность поражения одной ракетой самолета должна превышать 80%, БЛА – 75%, крылатой ракеты и управляемой авиабомбы – 70%.

Каждая батарея должна включать три огневых взвода, в состав каждого из которых будут входить не менее четырех пусковых установок, а также подразделение связи, командный пункт ПВО и радиолокационная система обнаружения. ЗРС должна иметь открытую архитектуру для интеграции в систему командования и боевого управления ВС Бразилии.

По заявлению Минобороны, после заключения контракта поставщик должен будет передать технологическую информацию, которая позволит выполнять обслуживание 70% компонентов системы на территории страны. Минобороны также планировало включить в сделку компенсационное соглашение, чтобы гарантировать участие в производстве предприятий оборонной промышленности Бразилии.

Сухопутные войска Бразилии к началу 2024 года провели несколько этапов тендера. Для оценки возможности поставки в ноябре 2022 года в рамках "Стратегической программы ПВО" (Prg EE DAAe) был выпущен запрос о предложениях №01/2023, а 9 ноября 2023 года был опубликован документ EB70-RO-10.001, определяющий эксплуатационные требования к будущей системе ПВО средней дальности, в котором подчеркивалась необходимость ее интеграции с уже имеющимися на вооружении системами управления, контроля и наблюдения.

Следует отметить, что в начале 2013 года бывший президент Бразилии Дилма Роуссефф уполномочила Минобороны страны на проведение переговоров по закупке в России ЗРПК "Панцирь-С1". Решение было принято 20 февраля по итогам встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Декларация о намерениях по закупке нескольких батарей российских систем ПВО стоимостью до 2 млрд. долл. была подписана в тот же день начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Бразилии (EMCFA) Хосе Карлосом де Нарди и директором ФСВТС России Александром Фоминым.

В октябре 2013 года в столице Бразилии состоялась встреча министров обороны двух стран. По ее итогам министр обороны Бразилии заявил, что рассчитывает завершить сделку и подписать контракт по закупке российских систем ПВО на сумму около 1 млрд. долл. в середине 2014 года.

В соответствие с февральской договоренностью, Бразилия намеревалась приобрести три батареи ЗРПК "Панцирь-С1" и две батареи переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" для СВ, ВВС и ВМС страны.

Планируемый договор предусматривал строительство совместного предприятия с возможностью дальнейшего реэкспорта российских систем на региональном рынке под бразильским обозначением "Парана".

В январе 2014 года рабочая группа специалистов Сухопутных войск и Военно-морских сил (морской пехоты) Бразилии в составе 10 человек прибыла в Россию для оценки ЗРПК "Панцирь-С1". Оценка проводилась в период с 28 января по 10 февраля 2014 года.

В мае 2016 года директор ФСВТС Александр Фомин заявил, что Россия готова к поставкам в Бразилию ЗРПК "Панцирь-С1", но из-за политической ситуации контракт не может быть подписан.