NYT: пауза в поставках оружия США на Украину оказалась случайной

По данным газеты, до сих пор неизвестно, кто в Пентагоне или Белом доме принял соответствующее решение

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Решение США временно приостановить поставки вооружений на Украину было случайным и не направлено на пересмотр существующих программ помощи Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, до сих пор неизвестно, кто в Пентагоне или Белом доме принял соответствующее решение. Президент США Дональд Трамп, комментируя ранее вопрос журналиста о том, кто решил приостановить поставки, ответил: "Я не знаю. Почему бы вам не сообщить мне?"

По сведениям издания, за последние два года Пентагон направил Украине оружия, техники и боеприпасов на сумму более $66 млрд. Военная помощь поступает по двум каналам: либо из существующих запасов Минобороны США, которые потом пополняются за счет средств, выделенных Конгрессом, либо через Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон финансирует закупку оружия для Киева напрямую у американских военных подрядчиков.

2 июля NYT сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заместить американские поставки.

7 июля Трамп заявил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении. Как проинформировала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на текущей и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве.