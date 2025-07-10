Войти
ТАСС

NYT: пауза в поставках оружия США на Украину оказалась случайной

469
0
0
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

По данным газеты, до сих пор неизвестно, кто в Пентагоне или Белом доме принял соответствующее решение

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Решение США временно приостановить поставки вооружений на Украину было случайным и не направлено на пересмотр существующих программ помощи Киеву. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их информации, до сих пор неизвестно, кто в Пентагоне или Белом доме принял соответствующее решение. Президент США Дональд Трамп, комментируя ранее вопрос журналиста о том, кто решил приостановить поставки, ответил: "Я не знаю. Почему бы вам не сообщить мне?"

По сведениям издания, за последние два года Пентагон направил Украине оружия, техники и боеприпасов на сумму более $66 млрд. Военная помощь поступает по двум каналам: либо из существующих запасов Минобороны США, которые потом пополняются за счет средств, выделенных Конгрессом, либо через Инициативу содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой Пентагон финансирует закупку оружия для Киева напрямую у американских военных подрядчиков.

2 июля NYT сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда украинский МИД вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заместить американские поставки.

7 июля Трамп заявил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении. Как проинформировала газета Politico, часть поставок может возобновиться уже на текущей и будущей неделе после встреч представителей США и Украины в Риме и Киеве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
GMLRS
Patriot ЗРК
Stinger
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.07 15:55
  • 5
ISW: Россия массово закупит мотоциклы для наступательных операций
  • 10.07 15:26
  • 1
БДК «Сергей Кабанов» и другие корабли проекта 11711 могут получить средства защиты от беспилотников
  • 10.07 14:53
  • 1
«Первый в мире маловысотный беспилотник»: Турция показала испытания дрона-камикадзе Talay для ударов по морским и береговым целям
  • 10.07 13:52
  • 9593
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.07 08:18
  • 8
Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»
  • 09.07 16:12
  • 0
Россия против Украины: дипломатия исчерпана
  • 09.07 16:01
  • 0
«Железный защитник» или прощальный марш
  • 09.07 09:51
  • 2
Российский тяжелый беспилотник упал на дом в Казани. Пятитонный дрон «Альтиус» разрабатывают уже 14 лет
  • 09.07 09:49
  • 2
Зеленоградский завод вложил 118 млрд в 130-нм производство чипов
  • 08.07 18:12
  • 12
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 08.07 11:54
  • 0
Как изменится опыт игры в VR/AR-пространствах?
  • 08.07 06:48
  • 1
Мантуров: российский ОПК проходит через вторую за 15 лет волну техперевооружения
  • 07.07 17:24
  • 0
Интеграция ИИ с биометрией
  • 06.07 19:52
  • 56
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 06.07 11:23
  • 17
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт