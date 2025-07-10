Российские бойцы высказались о качестве АК-12

ДШРГ «Русич» рассказала о коррозии деталей автомата АК-12

Российские бойцы, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции (СВО), рассказали о качестве изготовления и коррозии автоматов Калашникова АК-12. Сообщение опубликовала диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) «Русич» в Telegram.

Группа показала фотографии деталей разобранного автомата. На крышке ствольной коробки и поршне видны следы износа, а в ствольной коробке некоторые места сильно поржавели.

Утверждается, что автомат использовали полгода и регулярно обслуживали. «После трех дней во влажном климате без прямого воздействия осадков выглядит так», — говорится в сообщении.

При этом других сведений об условиях эксплуатации автомата не приводят. Также неизвестно, насколько подобное явление массовое.

В июне концерн «Калашников» сообщил, что Вооруженным силам России передали новую партию АК-12 образца 2023 года. Доработанный автомат появился после изучения предложений бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО. В частности, АК-12 образца 2023 года получил несъемный щелевой пламегаситель-компенсатор и ударно-спусковой механизм с двусторонним переводчиком-предохранителем.