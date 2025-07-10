Малайзия намерена усилить военно-техническое сотрудничество с Италией, закупив самолеты, вертолеты и корабли

ЦАМТО, 9 июля. Вооруженные силы Малайзии закупят в Италии патрульные самолеты, вертолеты и военные корабли для расширения возможностей в сфере обеспечения национальной безопасности, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Визит в Рим стал частью турне А.Ибрагима по трем странам – Италии, Франции и Бразилии. Как сообщает новостное агентство Bernama, ВС Малайзии должны получить два патрульных самолета. Предварительно планируется, что они будут размещены в аэропорту н.п. Бату Берендам в Малакке.

Кроме того, планируется закупка 28 вертолетов AW-149 группы Leonardo, а итальянская судостроительная компания Fincantieri может принять участие в проекте поставки ВМС Малайзии многоцелевых кораблей обеспечения MRSS (Multi-Role Support Ship) и патрульных кораблей прибрежной зоны (LMS).

Завершая трехдневный официальный визит в Италию А.Ибрагим заявил, что данные оборонные активы позволят укрепить давние двусторонние связи Малайзии с Италией.

Сопровождавший премьер-министра в ходе визита министр обороны Мохамед Халед Нордин добавил, что приобретения должны быть реализованы в рамках межправительственного соглашения. Подобный подход позволит снизить цены и повысить надежность поставок за счет гарантий итальянского правительства. Детали закупок еще предстоит согласовать.

Министерство обороны Малайзии также стремится развивать сотрудничество с Италией в новых областях, включая искусственный интеллект (ИИ) и обеспечение безопасности подводной инфраструктуры.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2023 года Министерство обороны Малайзии по итогам тендера заключило с группой Leonardo контракт на поставку двух морских патрульных самолетов ATR-72 MPA. Стоимость контракта составила 789,6 млн. ринггитов (171,9 млн. долл.). Целью закупки является улучшение возможностей ВС Малайзии по ведению разведки на море и борьбе с подводными лодками противника. Поставка первого ATR-72 ожидается к концу 2026 года.

Что касается приобретения AW-149, то ВС Малайзии уже имеют опыт сотрудничества с группой Leonardo по вертолетной тематике, закупив в 2021 году морские вертолеты AW-139.